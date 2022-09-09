【聲夢傳奇2】郭偉亮與XiX跳唱獲讚似城城　陳奐仁Janees面貼面合唱火花十足

▲ 《聲夢傳奇2》

TVB節目《聲夢傳奇2》由郭偉亮（Eric Kwok）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊，將於明晚（9月10日）播出的一集中繼續進行第三輪團戰—合唱對戰，合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。

綜合上集3個回合成績，連輸頭兩輪團戰的藍隊今集開首以51：24暫佔上風。

今集導師合唱對戰有藍隊Duncan（侯雋熙）X導師JW（王灝兒）《你最珍貴》VS 紅隊Zayden（彭家賢）X導師林奕匡（Phil）《安徒生的錯》；以及藍隊Janees（黃洛妍）X總監Hanjin《閉目入神》 VS 紅隊總監Eric Kwok X組合XiX《重口味》；兩隊代表合唱對戰則由「兩大女神」紅隊Jasmine（任暟晴）X藍隊Pamela（趙小婷）合唱《喜歡你》＋《情人》。

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Eric Kwok獲讚似郭富城

今集焦點是兩大總監對決，為了配合愛將XiX，Eric搏老命陪跳舞兼挑戰高難度動作，對他來說更是前所未有的「反地心吸力」嘗試。日前官方YouTube率先發布紅隊排練花絮片，自稱8年冇涉足舞壇的Eric全程勁焦慮，不斷向鏡頭「放負」：「好擔心學唔切」、「死喇，好驚呀」、「點解我要出嚟？總監唔應該咁辛苦架喎」，練到飆晒汗的他更「懺悔」指下次不應對XiX這麼嚴厲。

日夜苦練一個月後，Eric終登上舞台大晒「舞」功，以嬌俏扭腰少女Move，大跳Jazz funk、Girls Hip Hop及Popping，配以XiX成員先後做出側手翻等吸睛動作，成功炒熱氣氛，Eric跳畢更眼眶通紅。同為資深音樂製作人的譚國政和舒文分別說：「Eric睇落好有郭富城感覺」、「呢個表演精彩、Entertaining係大家依家好需要嘅嘢」。

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陳奐仁+Janees面貼「罵戰」

另上集跟Pamela完美合唱《依然》、「聲夢魔王」之一的Janees則愈戰愈強，與Hanjin合唱《閉目入神》的她，除聲線與Hanjin完美融合，後段鬥飆高音部分更是聽到令人毛管戙。

二人是次還挑戰帶點Trap風格的情歌Mash Up，雖然事前Janees大呻要Chill住清晰Rap出侵略性歌詞難度極高，但經過每日逐句歌詞反覆練習後，Janees最終成功與Hanjin上演Cool爆「情侶罵戰」，還展現Girl Power魅力，與Hanjin「拗」至面貼面，甚有火花。

唱片監製周錫漢大嗌好「正」，譚國政認為二人夾到「可以出歌」，作詞人黃敬佩則大讚Janees真正超越了自己：「我冇見過你咁嘅唱法，今次係啱啱喺中間恰到好處，唱得好好。」Hanjin亦盛讚Janees：「我哋需要高手去救呢個行業（樂壇），呢個（指Janees）好可能就係明日之高手。」

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