【家居意外】3歲女兒誤吞公仔鈕扣電池　媽媽神救援用一食物保命獲醫生大讚

▲ 3歲女兒誤吞公仔鈕扣電池，媽媽用一食物保命。

家居意外要留神，隨時奪命。外國一名3歲女童誤吞電池，媽媽發現立即帶女兒送院，在送院前及途中，媽媽餵女兒進食大量一種食物，減輕了電池在女兒體內的侵蝕程度，醫生多次讚媽媽此做法很好。

3歲女誤吞娃娃電池

綜合外媒報道，外國媽媽41歲的Katie Jacobsen於8月下旬在社交平台發帖分享，3歲女兒Maggie誤吞公仔娃娃的鈕扣電池的經歷。事發當天晚飯之時，Maggie走到客廳向媽媽指著自己的嘴巴說「我剛剛吞下了那個」，媽媽追問女兒剛吞了甚麼，女兒表示是閃令令的東西。

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Katie四處查看女兒吞了甚麼，看到桌子上放了一個公仔娃娃，而16歲的大女Eva即時察覺問題，表示自己剛在公仔腿上拿出一枚鈕扣電池，媽媽看到公仔的電池蓋打開了，當下知道事件嚴重性。

服食大量蜂蜜

媽媽準備帶細女去醫院，而大女Eva用手機查資料，告訴媽媽可以給Maggie食蜜糖，而餐桌上剛好有一些小包裝的蜂蜜，媽媽讓Maggie食了幾包，剩下的一起帶去醫院，在大約20分鐘前往醫院的車程中，媽媽每隔數分鐘就給女兒食蜜糖。

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到達醫院時，Maggie照了X光，檢查發現有一枚電池滑到胃部，危險性較小，Maggie留在醫院過夜，待早上取出電池。翌日在準備取出電池前，照多了一次X光，發現電池已滑進了腸道，風險更小，而成功取出電池後，Maggie很快就出院。

Katie表示自己本來不打算公開事件，但醫生多次告訴她們，她們馬上給Maggie服食蜂蜜是很好的，因為它覆蓋了電池並防止其卡住。故此，她分享女兒的經歷，同時分享了蜂蜜的實驗，2小時之後，被蜂蜜包裹的電池比沒用蜂蜜的電池，前者對火腿的腐蝕性較輕，有關帖文讓其他家長參考。而要留意蜂蜜只適合1歲以上的小朋友食用，因1歲以下嬰兒進食蜂蜜，有肉毒桿菌感染風險，有機會出現痙攣、呼吸困難等。

至今，有關帖文已多達21萬次分享。Katie表示不知道這篇文章會有這麼多人關注，當中有名媽媽聯絡了她，其孩子就是誤吞電池而送命，她希望小朋友誤吞電池意外不要再發生。

醫生講解鈕扣電池進入人體嚴重性

台灣兒科醫生吳昌騰曾於個人社交媒體分享，指幼兒探索外界的方法是由舔舐開始，他們咽部發育不成熟關係，容易將含在口中的異物吞嚥進去，造成傷害。而鈕扣電池內含重金屬、具有強腐蝕性、強鹼性及帶電等，若小朋友誤食紐扣電池，嚴重可引致死亡。

他列出5點，指出鈕扣電池進入人體後的嚴重影響。

1、鈕扣電池容易在潮濕環境內短路，放電產熱，使黏膜、軟骨嚴重燙傷。

2、電池表面的化學物質氧化鋅和銀能與食道黏膜的蛋白質發生化學反應。

3、電池液可以嚴重腐蝕食道黏膜，使黏膜逐漸液化壞死。

4、異物對黏膜局部機械性壓迫造成粘膜壞死。

5、誤吞鈕扣電池引起的併發症以食道狹窄、穿孔、食管氣管瘻管、雙側聲帶麻痺等為主。

萬一懷疑小朋友誤吞電池，請直接送往急症室，不要讓小朋友吃東西或喝東西，因為有機會產生更嚴重的化學反應。

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責任編輯︰王明芳