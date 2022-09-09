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【封區檢測】筲箕灣愛蝶灣3座4人未有強檢　2人被罰1萬元

社會 12:17 2022/09/09

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（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【12:07】筲箕灣愛蝶灣3座4人被發現未有強檢

公務員事務局今日（9日）聯同東區警區柴灣分區和衞生署在筲箕灣一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

政府派員於筲箕灣愛蝶灣3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠病毒檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

政府在是次行動共檢查了約390名受檢人士。當中，4人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中2人發出了10,000元定額罰款通知書。

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責任編輯：李榮忠

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