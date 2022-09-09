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【神秘踩線】中秋前夕葵涌邨單位疑遭踩線　神秘男子疑扮宣傳職員套取資料

健康 12:41 2022/09/09

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神秘男子疑扮宣傳職員，向葵涌邨住戶套取資料。

明天（10日）就是中秋節，有葵涌邨居民卻在網上爆料，指最近有一名自稱是電視公司宣傳人員的男子遊走住宅單位，套取住戶資料。惟居民詢問保安及相關電視公司，卻表示並未有這方面宣傳，令居民懷疑男子進行「踩線」，圖不軌。

最新影片：

據Facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」，有網民昨日（8日）發帖，並上載一段影片，提醒葵涌邨雅葵樓住戶要注意。發帖者指，當晚雅葵樓出現了一位自稱是電視台的職員上門宣傳，指中秋有優惠，可免費收看電視3年，又指選用特定電訊公司服務的用戶也可得到此優惠。而發帖者更強調：

重點該男人可說出家人姓氏！！極度懷疑個男人踩線！！！想爆格！！！！！

發帖者表示，男子年約40多歲，身高約在1.75米，肥身材，身穿深色T恤、涼鞋，並有掛上聲稱「職員證」，向住戶套取資料後，男子會用紙筆紀錄下來。而從上載的一段畫面可見，男子在一個單位前駐足約20秒才離開：

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發帖者指，經諮詢大廈保安及相關電視公司，分別表示沒有此人的登記，公司也表示沒有這方面的宣傳。發帖者並呼籲其他居民如有相同經歷，請留言或提供片段，有需要會報警處理。

帖文引來不少網民留言，也有人表示有類似經歷：

    點擊圖片放大
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責任編輯：羅嘉欣

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