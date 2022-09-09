【英女王逝世】英女王喪夫後健康情況轉差　2月確診新冠肺炎：筋疲力盡

▲ 英女王喪夫後健康情況轉差，2月曾確診新冠肺炎。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，享年96歲。英女王的健康情況一直備受關注，她自2021年4月9日丈夫菲臘親王逝世後，健康狀況轉差，今年2月更確診新冠肺炎，事後她談及染疫經歷，指病毒讓人「非常疲倦和筋疲力盡」。

在位期間傷病次數屈指可數

英女王以往健康情況一向良好，多年傷病次數屈指可數。1982年，她因拔除智齒入院；1994年在騎馬時不慎墜下，導致左手腕骨折，需要打石膏固定；2003年她接受雙腿膝關節手術；事隔10年，至2013年，當時86歲的她才因嚴重腸胃炎住院。而其餘時間，英女王的身體情況相當良好，亦行動自如，甚至能騎馬。

不過自從丈夫菲臘親王於2021年4月過世後，英女王的身體狀況就一路下滑，同年10月中出席活動時，開始使用拐杖；10月20日，她秘密入院接受檢查，而皇室並未有透露住院原因和檢查結果，醫生亦囑咐她需要休息。此後，她因行動不便，取消一系列公開行程。

同年11月14日，英女王因背部拉傷，未能出席在倫敦和平紀念碑舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）儀式。不過，當時首相約翰遜透露女王目前情況良好。

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今年2月確診新冠肺炎

直至今年2月，英女王確診新冠肺炎，當時白金漢宮表示，女王出現輕微感冒症狀，仍會繼續履行職務。4月，她透過視訊與皇家倫敦醫院的醫護人員和患者談話，首次提到自己確診時的經歷，指病毒令她「非常疲倦和筋疲力盡」，並形容這是一場可怕的大流行。

6月2日，英國舉行連續4天的白金禧慶典，以紀念英女王登基70周年。英女王出席首日活動後，宣布身體不適，先後缺席多場慶祝活動，包括演唱會及她最愛的葉森打吡賽馬比賽。不過在慶典最後一天，她在家人陪同下現身白金漢宮露台，與民眾揮手致意，大批民眾熱烈歡呼。

駕崩前兩天最後亮相

其後，英女王一直身在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡度假避暑，日前以行動不便為由沒有返回白金漢宮，9月6日她在巴爾莫勒爾堡任命卓慧思成為新首相。

不過白金漢宮於9月8日突公布，英女王正接受醫學監察，引起醫生憂慮，但強調其情況良好。王儲查理斯伉儷等王室成員趕抵蘇格蘭。直至當地時間8日下午，白金漢宮宣布英女王安詳逝世，享年96歲。

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責任編輯：羅嘉欣