【英女王逝世】國會開幕必戴2千顆鑽石帝國王冠　伊利沙伯二世一生最愛戴珍珠頸鏈　

▲ 英女王在配戴珠寶王冠首飾上都非常講究,畢竟它不只反映一個人的品味和喜好,也代表一個皇室的形象,同時盡顯一個國家應有的氣派。

Netflix一齣講述英女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II)統治時期的傳記故事的電視影劇,以《王冠》(The Crown)命名,就知道王冠,對英女王和王室是一個非常重要的標記。由1953年伊利沙白二世登基開始,這位英女王在配戴珠寶首飾上都非常講究,畢竟它不只反映一個人的品味和喜好,也代表一個皇室的形象,同時盡顯一個國家應有的氣派。

時光倒流70年,1953年6月2日伊利沙伯二世在倫敦西敏寺加冕儀式上,英女皇戴上的The Imperial State Crown,源自其父親佐治六世(George VI)在1937年加冕所製成,王冠除了共鑲上有2,868顆鑽石,更有17顆藍寶石,11顆祖母綠和269顆珍珠以及大量的彩色珠寶。

此後,差不多每年英國國會的開幕禮上,英女王均會戴上The Imperial State Crown發表致辭宣布新一屆國會開始。

▼ 點擊圖片放大 +2

當然,英女皇不只擁有一個王冠,要說被欽點出席最多場合的王冠,應是這頂 The Girls of Great Britain and Ireland Tiara王冠,是由The Girls of Great Britain and Ireland(大不列顛協會)贈予瑪麗王后作為新婚禮物,其後由瑪麗王后於1947年贈予伊利沙伯二世作新婚之禮物,這是英女王對親情和傳承的一種尊重,而且它的重量相對輕巧好多!

▼ 點擊圖片放大

至於另一頂在硬幣上也常見到的王冠,是The George IV State Diadem。這頂王冠是為了佐治四世(King George IV)在1821年加冕時所製,其設計男女皆宜,盡顯貴氣。

▲ 90年代香港的伍圓硬幣,女王肖像上佩戴的正正是此 King George IV State Diadem。(圖片: The Royal Family )

瑪麗王后(Queen Mary)和維多利亞女王(Queen Victoria)都曾戴過,至於英女王伊利沙伯二世外訪時也常帶此王冠同行。

▲ 此王冠共鑲上1,333顆鑽石,包括(共約325.75卡)的四顆黃鑽,花形設計的玫瑰、三葉草、薊花分別代表英格蘭、愛爾蘭和蘇格蘭。(圖片: The Royal Family)

The Burmese Ruby Tiara

在19世紀曾有日不落帝國之稱的英國,緬甸也曾是英國殖民地,然而,在英女王的新婚期間,緬甸人民送上96顆紅寶石給英女王來祝賀她大婚之喜。其後英女王帶返英國並命人製成王冠,多年來英女王不時於重要場合配戴The Burmese Ruby Tiara,以表達她對緬甸人民的關愛之心。

▲ 1978年,英女王從96顆紅寶石挑選了幾顆委託皇家珠寶商Garrard,鑲嵌成一頂紅寶石王冠,王冠被設計成花環狀的紅玫瑰,每朵紅玫瑰由黃金和紅寶石鑲製,周圍的「花瓣」由銀和鑽石鑲嵌。(圖片: The Royal Family)

此外,大家不難發現英女王一生特別鍾情珍珠配飾,全因這是他父親佐治六世(King George VI)的銀禧慶典上送给當其時才9歲的英女王,那是一串三條珍珠頸鏈,多年來如影隨形。原來這送贈珍珠的家族傳統,源於維多利亞女王,由伊利沙伯女王的父親佐治六世繼承。「他每年在女兒和孫女生日時都會送給她們一顆珍珠,這樣到她們 18 歲時,就有足夠的珍珠來製作屬於自己的頸鏈。」

而珍珠頸鏈和耳環更陪她走過跟丈夫愛丁堡公爵菲臘親王殿下(Prince Philip)的日子,無論邂逅到結婚,直到去年丈夫的喪禮上,她都仍然佩戴這條珍珠頸鏈相送。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者:黃鑑江