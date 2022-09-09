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【英女王逝世】國會開幕必戴2千顆鑽石帝國王冠　伊利沙伯二世一生最愛戴珍珠頸鏈　

休閒消費 15:16 2022/09/09

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英女王在配戴珠寶王冠首飾上都非常講究，畢竟它不只反映一個人的品味和喜好，也代表一個皇室的形象，同時盡顯一個國家應有的氣派。

Netflix一齣講述英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）統治時期的傳記故事的電視影劇，以《王冠》（The Crown）命名，就知道王冠，對英女王和王室是一個非常重要的標記。由1953年伊利沙白二世登基開始，這位英女王在配戴珠寶首飾上都非常講究，畢竟它不只反映一個人的品味和喜好，也代表一個皇室的形象，同時盡顯一個國家應有的氣派。

時光倒流70年，1953年6月2日伊利沙伯二世在倫敦西敏寺加冕儀式上，英女皇戴上的The Imperial State Crown，源自其父親佐治六世（George VI）在1937年加冕所製成，王冠除了共鑲上有2,868顆鑽石，更有17顆藍寶石，11顆祖母綠和269顆珍珠以及大量的彩色珠寶。

此後，差不多每年英國國會的開幕禮上，英女王均會戴上The Imperial State Crown發表致辭宣布新一屆國會開始。

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當然，英女皇不只擁有一個王冠，要說被欽點出席最多場合的王冠，應是這頂 The Girls of Great Britain and Ireland Tiara王冠，是由The Girls of Great Britain and Ireland（大不列顛協會）贈予瑪麗王后作為新婚禮物，其後由瑪麗王后於1947年贈予伊利沙伯二世作新婚之禮物，這是英女王對親情和傳承的一種尊重，而且它的重量相對輕巧好多！

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至於另一頂在硬幣上也常見到的王冠，是The George IV State Diadem。這頂王冠是為了佐治四世（King George IV）在1821年加冕時所製，其設計男女皆宜，盡顯貴氣。

90年代香港的伍圓硬幣，女王肖像上佩戴的正正是此 King George IV State Diadem。（圖片： The Royal Family ）

瑪麗王后（Queen Mary）和維多利亞女王（Queen Victoria）都曾戴過，至於英女王伊利沙伯二世外訪時也常帶此王冠同行。

此王冠共鑲上1,333顆鑽石，包括（共約325.75卡）的四顆黃鑽，花形設計的玫瑰、三葉草、薊花分別代表英格蘭、愛爾蘭和蘇格蘭。（圖片： The Royal Family）

The Burmese Ruby Tiara

在19世紀曾有日不落帝國之稱的英國，緬甸也曾是英國殖民地，然而，在英女王的新婚期間，緬甸人民送上96顆紅寶石給英女王來祝賀她大婚之喜。其後英女王帶返英國並命人製成王冠，多年來英女王不時於重要場合配戴The Burmese Ruby Tiara，以表達她對緬甸人民的關愛之心。

1978年，英女王從96顆紅寶石挑選了幾顆委託皇家珠寶商Garrard，鑲嵌成一頂紅寶石王冠，王冠被設計成花環狀的紅玫瑰，每朵紅玫瑰由黃金和紅寶石鑲製，周圍的「花瓣」由銀和鑽石鑲嵌。（圖片： The Royal Family）

此外，大家不難發現英女王一生特別鍾情珍珠配飾，全因這是他父親佐治六世（King George VI）的銀禧慶典上送给當其時才9歲的英女王，那是一串三條珍珠頸鏈，多年來如影隨形。原來這送贈珍珠的家族傳統，源於維多利亞女王，由伊利沙伯女王的父親佐治六世繼承。「他每年在女兒和孫女生日時都會送給她們一顆珍珠，這樣到她們 18 歲時，就有足夠的珍珠來製作屬於自己的頸鏈。」

而珍珠頸鏈和耳環更陪她走過跟丈夫愛丁堡公爵菲臘親王殿下（Prince Philip）的日子，無論邂逅到結婚，直到去年丈夫的喪禮上，她都仍然佩戴這條珍珠頸鏈相送。

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記者：黃鑑江

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