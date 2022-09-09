【中秋2022】中環街市主題市集推介本土品牌　小熊貓名畫二次創作X寵物市集

想今個中秋過一個具特色而又可以感受傳統氣氛的佳節，中環街市中秋限定特色市集「飯碗頭同你玩轉中秋節市集」現正舉行。市集聯乘本地人氣插畫師「飯碗頭Ricebowlhead」設計市集主題及推出限量版周邊商品。現場備有多個特色打卡位，並有接近40個本土品牌，除了提供應節食品如自家製月餅、湯圓外，亦售賣各種手工製品擺設，特色小食。​

▲ 本地人氣插畫師「飯碗頭Ricebowlhead」為市集設計主題。

▲ 市集有近40個本土品牌，提供應節食品如自家製月餅。

「飯碗頭同你玩轉中秋節市集」展期至9月11日，緊接而來的《小熊貓博物館》名畫世界寵物市集將於9月12至18日登場，是次主題正好配合9月17日國際小熊貓日，香港原創插畫品牌「小熊貓博物館」以小熊貓為主角創作出多幅世界名畫作品，包括《吶喊》、《戴蘋果耳環的小熊貓》等，當中一幅兩米高的《小熊貓之夜》，更是焦點打卡位，大家可帶同自己的毛孩一起進入名畫世界打卡及逛市集。

▲ 插畫家以小熊貓為主角創作出多幅世界名畫作品。

▲ 配合中環街市的畫作。

小熊貓博物館亦會在市集內設立攤位，除了會準備多款不同的小熊貓精品之外，國際小熊貓日當天更會派發免費小禮物及提供紀念印章給大家隨便蓋印，以推廣小熊貓保育的重要性。

除此之外主辦EXD EVENT亦特別準備了由插畫師所繪畫的市集小禮物送給各位參觀人士，邀請大家一起參與今年的國際小熊貓日。

飯碗頭同你玩轉中秋節市集

日期：即日至9月11日

《小熊貓博物館》名畫世界寵物市集

日期：9月12至18日

時間：12nn-8pm

地點：中環皇后大道中93號中環街市地下

記者：李越樺