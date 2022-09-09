【TOPick 好物試用】美國 Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐(各一盒)(價值$87)(20份)

美國 Nature's Path

有機南瓜亞麻籽高纖及脆米朱古力味早餐

Nature's Path堅持引證健康有機、無化學成份無基因改造的食品，都一樣美味。始於1985年，我們一直以獨立家族企業營運模式，令我們可以一直忠於信念、保持初心，作為有機食品的先驅，本著好的土壤創造對身體更好的產品的信念，開發美味而對自己及地球生態都健康的營養早餐穀物及零食。到今天至未來，由有機產品、有機農場，可持續發展，至到實現碳中和不停努力。

我們亦深信，孩童作為明日世界領袖，有強大力量可改變地球。因此Nature's Path 設計Envirokid活動，推動環保行為、保護動物等。我們將銷售1%的金額，捐獻至保護動物及孩童教育項目上。每盒Envirokidz產品繪上之動物，都是我們正捐獻救助的動物。

美國Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐(11.5安士)

有機南瓜亞麻籽高纖早餐是Nature’s Path在全香港以至全球都是最受歡迎的早餐產品。全穀燕麥香脆早餐細細粒香脆可口，加上含有豐富不飽和脂肪酸的南瓜籽和亞麻籽，高纖健康。

天然有機

非基因改造

高纖維

素食友善

猶太潔食認證

除了最簡單的加奶享用，發揮創意便可做出美味簡單的食物。

美國Nature's Path有機脆米早餐朱古力味(11.5安士)

香脆可口的朱古力味卜卜脆米是小朋友的醒神早餐隊友 。有機脆米早餐朱古力味是大人和小朋友都喜歡的味道。採用公平貿易可可粉，有糙米粉製成，無添加防腐劑和人造色素，小朋友食得開心，父母更加放心。Envirokidz系列致力為受保護動物出一分力，每一盒為支持環保教育和保育動物計劃出一分力。

天然有機

無麩質

非基因改造

高纖維

素食友善

無添加人造添加劑

猶太潔食認證

和小朋友一起用美國Nature's Path有機脆米早餐朱古力味做簡易可愛的小食，享受親子時間。

售賣地點

Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐11.5安士和Nature's Path有機脆米早餐朱古力味11.5安士在指定百佳超級市場、惠康超級市場、Aeon、Yata、UNY、APITA、Sogo有售

最新優惠

Nature's Path有機南瓜亞麻籽高纖早餐11.5安士現時在百佳有超抵優惠，HK$24.9就買到啦！

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- 參加資格：只限TOPick會員

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交一張參與活動的照片及一段用家體驗心得(大約100中文字), 並會刊登在 TOPick好物試用專區

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：9月19日(星期一)(23:59)

公佈得獎：9月20日(星期二)

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 (若未登記, 可按此登記成為TOPick會員) 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張試用照片及一段用家體驗感受(大約100中文字), 資料會刊登於TOPick網站內。

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字, 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份, 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如有任何爭議，香港經濟日報集團 TOPick保留一切最終決定權。