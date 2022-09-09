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【凶宅清潔師】古佩玲戴心經手鈪辟邪　呂靜文靈符護身通山走

娛樂 13:21 2022/09/09

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《凶宅清潔師》

由洪永城、鄭詩君（C君）同盧思麟聯合監製的《凶宅清潔師》，逢周六晚播出，故事已進入白熱化，《凶》劇要到不同廢置場地取景，當中不乏靈異傳聞極盛的地方，好似屏山的達德小學。

所以她預先找師傅請來多道護身符傍身，每次返家都會跨火盤求心安理得。在第8集出場的一班新人呂靜文、李紹堅、吳卓衡同古佩玲，劇情講述他們尋回導致洪永城家破人亡，用來玩碟仙的青花瓷碟，他們相約深夜時份帶瓷碟到廢屋玩碟仙。

古佩玲演洪永城同父異母妹妹，她買了當年的青花瓷碟。

劇中廢屋其實是位於飛鵝山的廢置日軍軍營，4人知道要在該處拍通宵戲時，事前都做好準備。

當中古佩玲話本身信佛，相信有超自然力量同第三維度，所以拍之前都驚，她接受訪問時話︰「所以戴咗一隻刻咗心經嘅手鈪傍身。未試過半夜上山仲要大霧到完全睇唔到前面路，司機揸到超慢。」

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她表示去到場地時，因為人多感覺舒服同安全好多。古佩玲表示拍攝前兩三日，試過發夢去到一間廢廟，同廟內蛇妖互片，最後成功逃出，笑言可能想戲想得太多，所以夜有所夢。

李紹堅即懷疑自己出事，他上山時已經不舒服，他說︰「唔知係暈車浪定點，落車開工一入到軍營就毛管戙、打冷震，好唔舒服，好焗、好想離開場。最後出咗去嘔出嚟就舒服啲。」

他稱已經戴了洪永城送的護身符和爸爸給的佛牌，才覺踏實。他表示還聽聞部cam好像拍到一些不應該存在的影，聽落都幾恐怖。

（左起）古佩玲、吳卓衡、呂靜文同李紹堅。

至於吳卓衡謂今次的拍攝，最驚的地方是所有請碟仙的儀式，都跟足步驟還原，他笑言知道大家都帶了法寶傍身︰「自己帶咗聖經，加埋洪總（洪永城）好好人，幫每個人都求咗道符。可能儀式太認真加埋荒廢軍營氣氛，都好毛骨悚然。」

講到最大膽的新人非呂靜文莫屬，她有聽聞李紹堅一到場地就不舒服，而且拍攝時攝影器材有時無故熄機，但仍然冇有怕拿住洪永城為每人求的護身符通山走。

不過原來有苦衷，她話︰「係呀，因為上山網絡收唔好，所以周圍搵睇下邊度收得好啲，而且去洗手間落山要半個鐘，我又懶唔好意思要成班人陪我去，所以有時會自己搵地方解決。」

最新影片推介：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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