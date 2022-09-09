【有酒今晚吹】邀呂甜填詞曾被RubberBand成員懷疑　6號大讚太太珍惜對方付出

▲ ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》邀得RubberBand主音6號（繆浩昌）擔任嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐） 以及專業品酒師黃詩詩擔任主持，下周一（9月12日）播出的一集邀來RubberBand主音6號（繆浩昌）擔任嘉賓，與主持品嘗葡萄牙優質的紅酒和白酒。

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找呂甜填詞

6號分享剛開始找太太呂甜（Tim Lui）填詞時，成員都曾存有懷疑：「嗰時成員會覺得阿甜係女仔，會唔會未必寫到男人心聲呢？但其實佢係一個好boyish嘅女仔嚟，有個好麻甩嘅靈魂喺入面。所以係合作第二張唱片嘅時候，大家都已經對佢好放心。」

他大讚阿甜的作品基本上毫無可以挑剔的地方，指每個作品經她潤飾後總會更好，所以十分珍惜太太的付出。同時，更指希望有日能舉行海外巡迴演唱會，將想法宣揚到外地。

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未來見

被問及RubberBand會否考慮恆常每隔一、兩年時間開演唱會與大家見面，6號笑言怕頻密開演唱會會令大家來不及消化情緒和想法，有種「又嚟呀」的感覺。

他透露現正整理新唱片的概念，冀可以應用於未來與大家見面的音樂會中。

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