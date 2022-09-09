  • 33°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有酒今晚吹】邀呂甜填詞曾被RubberBand成員懷疑　6號大讚太太珍惜對方付出

娛樂 13:20 2022/09/09

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》邀得RubberBand主音6號（繆浩昌）擔任嘉賓。（ViuTV提供）

ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐） 以及專業品酒師黃詩詩擔任主持，下周一（9月12日）播出的一集邀來RubberBand主音6號（繆浩昌）擔任嘉賓，與主持品嘗葡萄牙優質的紅酒和白酒。

【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開

找呂甜填詞

6號分享剛開始找太太呂甜（Tim Lui）填詞時，成員都曾存有懷疑：「嗰時成員會覺得阿甜係女仔，會唔會未必寫到男人心聲呢？但其實佢係一個好boyish嘅女仔嚟，有個好麻甩嘅靈魂喺入面。所以係合作第二張唱片嘅時候，大家都已經對佢好放心。」

他大讚阿甜的作品基本上毫無可以挑剔的地方，指每個作品經她潤飾後總會更好，所以十分珍惜太太的付出。同時，更指希望有日能舉行海外巡迴演唱會，將想法宣揚到外地。

【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單

（ViuTV提供）

未來見

被問及RubberBand會否考慮恆常每隔一、兩年時間開演唱會與大家見面，6號笑言怕頻密開演唱會會令大家來不及消化情緒和想法，有種「又嚟呀」的感覺。

他透露現正整理新唱片的概念，冀可以應用於未來與大家見面的音樂會中。

最新影片：古天樂劉青雲專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海
10:37 2022/05/08
RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海
【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單
12:29 2022/05/10
【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單
【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開
17:16 2022/06/11
【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開

你可能感興趣

RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海
10:37 2022/05/08
RubberBand戶外音樂會6號與呂甜放閃　現場大合唱《未來見》：永遠記住這燈海
【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單
12:29 2022/05/10
【RubberBand演唱會】繆浩昌+呂甜夫妻檔合唱甜度爆燈　6號感謝太太：她真的不簡單
【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開
17:16 2022/06/11
【音樂會】RubberBand逢開騷必落雨　樂迷冒雨撐場不願離開
繆浩昌 RubberBand 歌手 樂隊 ViuTV 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
10:08 2022/09/08
【兩孩爸亡】安達臣道塌天秤奪命工業意外　41歲電工離世遺下4歲及7歲女兒
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦