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【學校動態】通德學校推行「森林課程」 學生做木工培養解難能力

中小學 13:08 2022/09/09

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校方為小一至小三學生舉行「光影藝術工作坊」。

通德學校近年大力推動「森林課程」，著重體驗式教育。除了以大自然為教室學習，校方亦於各個科目中滲入「森林課程」的元素和概念，其中視藝科於下學期推行「光影藝術工作坊」和「多媒體藝術日」，讓學生體驗不同的藝術作法，並發揮小朋友的想像力，創作出不同的藝術作品。

校方為小一至小三學生舉行「光影藝術工作坊」，工作坊共分成三個階段。在第一階段，同學學習沙畫基本技巧；第二階段是光影交疊，同學利用光和影，繪製出創意畫作和製作獨有的彩色燈飾。第三階段，同學學習各種紮作技巧，將紙棒和鐵線等材料紮成立體建築支架，創作自己夢想中的動感樂園。

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透過工作坊，學生能夠利用不同的藝術作法，清晰地表達自己的創意、想法和感覺，並藉此培養其鑑賞、感受、評價和創造藝術和美感的能力。儘管小朋友未曾接觸相關藝術作法，進行紮作、製作燈飾等對小朋友而言亦並非易事，但透過工作坊，小朋友獲得不同的新技能，並藉此提升他們的解難能力，以及大大提高其在完成作品後的滿足感。

工作坊過後，校方舉行「光影藝術畫展」，邀請初小家長前來參觀，一覽小朋友的藝術傑作，感受他們的無限創意。其中一名小一家長看到女兒製作出多件藝術作品，讚歎不已，「她並沒有很高繪畫天份，在家中最多也只畫一些圖形，但在是次工作坊，卻能親手製作出摩天輪，令我十分意外。」

此外，視藝科亦於學期末舉行「多媒體藝術日」，製作與「樹木」相關的產品，各級分別製作木片種子拼貼、木公仔、木片畫、木椅子、木飾物和木杯。其中，四年級學生更化身成木工匠，動手為自己設計及製作一張木椅子，明白到原來傢俱雖小，但當中牽涉的步驟繁多，包括裝嵌、使用槌子敲打及木椅磨平等，需要時間且耐性製作，六年級學生則要將原木挖空成木杯。

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對於平時只沉醉在手機虛擬世界的學生而言，要做木工並非易事。通德學校的「森林課程」提倡讓學生動手做，從經驗中學習，深化個人技能，亦培養小朋友在遇到問題時的解難能力，並發揮朋友間的互助精神。

學校「森林課程」藉著不同類型的活動，讓學生接觸常規課程以外的知識，並且有更多實作機會，透過動手做累積更多經驗，透過累積經驗鞏固學生所學，並讓小朋友掌握不同的生活技能。

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