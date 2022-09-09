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【早洩問題】約3成男士遭遇早洩困擾　醫生分析理想勃起持續時間

健康 16:32 2022/09/09

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約3成男士遭遇早洩困擾。

早洩與「不舉」向來是男人難以啟齒的兩大忌諱，事實上，有統計更指早洩是最常見的男性性功能障礙，有1至3成男性受到此困擾。但究竟勃起時間應維持多久才不算早洩?有泌尿科醫生便指一旦勃起時間只維持1至2分鐘或更短便算早洩，除此之外，亦可根據國際性醫學會3大定義來判斷。

最新影片:

振興醫院泌尿科醫師蔡昇翰於《大鵰職人的日常》表示統計上約有1至3成的男性曾有早洩狀況；又引述文獻表示7至13分鐘是讓多數人滿意的狀態，至於1至2分鐘或更短便已經「繳械」的便可算是「快槍俠」了。

判斷早洩3大定義

蔡昇翰引述2014年國際性醫學會提出早洩定義應包含「3大要素」，分別為陰道內射精延遲時間（IELT）較短、無法控制或不能延遲射精、造成個人或伴侶不適及人際關係障礙。

至於早洩成因

蔡昇翰指早洩的成因眾說紛紜，與心理，神經學，泌尿系統，荷爾蒙都有關係；另外早洩的患者5成也會合併勃起功能障礙的發生。他又指早洩型態可分為原發型、繼發型、自然變異型及主觀型；前兩者的盛行率較低，但有IELT過短之情況，需要行為與藥物合併治療；至於後兩者則相反，盛行率較高，但沒有絕對IELT較短，以行為治療與諮商教育為主。

蔡昇翰表示，早洩相關治療包括諮商教育與行為治療、治療同時發生的勃起功能障礙（陽痿）、口服藥物及局部藥物治療，也提醒由於早洩的成因複雜，型態各異，藥物並不是唯一的解決之道，臨床上遇到困擾還是建議及早就醫診療。

內容獲蔡昇翰醫師授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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