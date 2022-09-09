【導演・門】陳嘉上爆《野獸刑警》原本為喜劇　《逃學威龍》男主角本非周星馳

▲ 《導演・門》邀陳嘉上（左二）及劉浩良（右二）任節目嘉賓。

由電影《逆流大叔》導演陳詠燊和《一秒拳王》導演趙善恆主持的ViuTV節目《導演・門》，每集都邀請一位資深導演及一位後浪導演擔任嘉賓，分享光影旅程的點滴，同時外景主持麥詠楠（Buber）會到多個電影業崗位的陣地，了解一班撐起電影業的幕後功臣。



在星期日（9月11日）播出的《導演・門》，邀請到憑《野獸刑警》奪得香港電影金像獎最佳導演和編劇的陳嘉上（Gordon），以及憑《衝鋒車》提名新晉導演和最佳編劇的劉浩良。

兩位同是由編劇出身，再當上導演。暢談兩代編劇的不同，以及做導演的點滴。

▲ 陳嘉上（Gordon）導演及劉浩良導演與代表作畫像合照。

當中，Gordon更爆《野獸刑警》劇本最初構想是拍喜劇，但因當年正值盜版販賣猖狂的時期，整個電影業的氣氛也不好。

因此當時拍了一天就叫停，覺得未能繼續拍下去，並決定要更改劇本。後來受影迷啟發，明白到：「我拍戲咪就係為咗想街上啲人開心囉！」 最終才有這部講述黑與白兩極和灰色地帶的經典動作片誕生。

▲ 外景主持麥詠楠（Buber）今集則大鬧道具倉，探索屍體等特別道具的製作。





隨後，Gordon導演回憶《逃學威龍》的拍攝軼事。原來當時開拍前只有15行字講述主要橋段，而電影的男主角人選亦並非周星馳。不過在自己的堅持下，出品人向華勝就簽下了周星馳。

Gordon導演亦分享電影當中有不少即場「爆肚」的橋段，直言整個拍攝過程好快活。更指當時身邊無人看好：「當時啲場唔滿㗎，驚到我要死！」。



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