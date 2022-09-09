【東張西望】安達臣道冧天秤奪命工業意外　建築工程師真相大破解

▲ 安達臣道冧天秤奪命工業意外涉偷工減料疑雲，建築工程師真相大破解！

秀茂坪安達臣道地盤的天秤倒塌工業意外，導致3死6傷，事件引起全城關注。涉事的承建商精進建築工程，目前已被全面停止作業。由於過往最多只會因天秤負荷過重而發生傾倒，憑空倒塌則前所未見，因此事故中倒塌的天秤也被懷疑有偷工減料的人為錯誤，導致罕見意外。《 東張西望 》最新一集，邀請到建築工程師拆解意外成因。

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工程師拆解天秤搭建過程

據悉，意外倒塌的天秤在今年8月才完成安裝及啓用。專家估計，意外可能是因天秤基座不穩所致。《東張西望》請教建築工程師潘焯鴻，拆解天秤搭建過程。

潘焯鴻指出，搭建時，首先有2個工字鐵放在最底，穩固地抓緊地面石屎，用於晾高結構。第二步，會在此底座基礎上，再曡2個工字鐵，用於晾高天秤。搭建期間，會以燒焊形式將此結構焊實。第三步，再往上曡2個工字鐵，同樣以燒焊形式焊接牢固。但是，意外倒塌的天秤在第三步中，被發現燒焊不足夠，令天秤搖擺不定、不穩固。天秤一旦受力，就會傾倒坍塌。

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正確應如何穩固天秤？潘焯鴻續指，會在最後搭曡的工字鐵四角加插螺絲，穿透兩層工字鐵，令基座穩固，天秤便不容易左右搖動，更不會出現倒冧情況。而導致意外的漏洞，很可能涉及到偷工減料。潘焯鴻透過圖則指出問題：第一，焊口需闊30毫米，而天秤倒塌部分的焊口，目測只有6毫米，闊度嚴重不足，不符合規格。第二，從意外中塌裂的部分可見，底焊無燒過。因此，缺失底焊、再加上面層焊口不夠厚，足以證明是偷工減料。

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潘焯鴻坦言，正是連串的疏忽，才導致今日結果：

天秤使用一個月，若質量差，期間發現天秤郁動頻率比正常高，都應該能反映問題；但最終沒人發現、指出問題。

多層人為疏忽

潘焯鴻表示，天秤安裝及驗收需經多重程序，包括在設計上需要有負責人、獨立工程師等簽字同意設計、再進行施工；另有獨立於房協的專業工程師再進行驗收。燒焊部分，也另需有專業公司根據設計厚度、要求，進行驗焊，確保達到要求。而天秤操作員每星期都需對天秤進行檢查，每次使用亦需檢查；每6個月進行一次大檢。

另外，在填寫安全報告方面，也理應要有經資歷批核的專業人士進行。此程序把關得好，就不會出現資歷認證的問題，但把關不足，就會出現可隨便安排一名非專頁人士進行簽名，當作程序已做足，誤判天秤安全。

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責任編輯：羅嘉欣