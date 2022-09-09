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【安心出行】新增「檢測登記碼」功能　免卻檢測須重新輸入資料

社會 13:14 2022/09/09

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安心出行新增「檢測登記碼」功能，免卻檢測須重新輸入資料。（資料圖片）

政府發言人今日（9日）宣布在「安心出行」流動應用程式新增「檢測登記碼」功能，讓巿民預先自行填寫個人資料，以簡化核酸檢測的登記流程，減省在檢測點現場輪候及登記的時間。

政府發言人指，「安心出行」的最新3.4.2版本現已上架，新增「檢測登記碼」，市民預先填寫檢測時所需登記的個人資料後，系統會自動將該些資料生成用戶專屬的二維碼。

二維碼會加密儲存於用戶本人的流動電話「安心出行」程式內。市民只須在程式填寫資料一次，日後便可在每次接受核酸檢測時重複使用同一個「檢測登記碼」二維碼。

持有「檢測登記碼」二維碼的市民在社區檢測中心或流動採樣站準備接受檢測時，又或因應限制與檢測宣告進行強制檢測時，只需向工作人員出示二維碼供即場掃描，便可取代工作人員人手輸入資料的登記程序，減少雙方接觸，亦免卻每次進行檢測時重新登記及輸入資料的等候時間。

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責任編輯：李榮忠

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