【校長專欄】港產大型科幻片的追夢背後 欣賞投資者投入時間追尋夢想

▲ 夢想是我們成長的原動力。

雖然今年暑假未能出外旅遊，但是我和大家一樣，十分興奮，因為一齣由香港本土精心構思、監製的科幻大作終於上畫。我是科幻片影迷，小時候常求爸爸帶我去看《超人》、《星球大戰》、《星空奇遇記》等等荷里活水準的外國科幻片，太空船激烈地戰鬥，絕地武士瀟灑地舞動激光劍，超人刀槍不入都令我眼前一亮，後來的英雄系列科幻片我都從不錯過。

不過，我更期待一齣以廣東話為主，香港本土製造的大型科幻片。暑假這齣電影展現的電腦特技效果令我目不睱給，電影更為我們呈現cyber 版的香港，既熟悉又驚喜。能見證一齣香港出品的科幻大作誕生，心情當然興奮，但更欣賞投資者對科幻片那份熱情，投入了多少時間，多少資源去追尋自己的夢想。

夢想是我們成長的原動力。我們當中有些人比較幸運，能實踐夢想成為自己的職業；也有些人慢慢丟失天真和做夢的能力，變成一個為了生活，可以忍耐，可以將就的「大人」，賺錢養家。夢想也許不能「當飯吃」，但努力過的每一步，都將是成長的基石。小學階段正是孩子最愛做夢的年紀，天馬行空、無所不能。我很喜歡這樣的孩子，年輕，就該勇敢地做夢，夢想的路上，可能很辛苦，可能會失敗，但走過的每一步，都是寶貴的人生經驗，學會如何從失敗中站起來？學會如何向別人請教？學會如何保持一顆謙卑的心？

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愛官深信夢想的力量能令同學茁壯成長，因此以「從體驗中學習，以成功創造成功」為宗旨，將學習與多元化的體驗活動緊扣，又投放大量資源，為同學提供超過100項的校隊培訓、興趣班及課外活動，多支隊伍由前港隊運動員、大學教授、音樂家、漫畫家、科學家、導演、歌手多位業界精英擔任教練，學校更帶領同學參加不少國際比賽及透過線上與外國同學交流，實踐「小學校，大社區」的信念，讓同學以愛官為出發點，透過豐富的社區資源，去探索更大的世界，全力支持同學追求夢想，找到自己的強項，希望他們保存那份熱情，就算長大，也可以天真，也有傻勁去追夢，找到自己想要的未來。

因此，學校不單透過混合式學習(Blended Learning)拓展同學的學習疆界，更重視創意的培育。近年，學校大力推行STEM教育，鼓勵同學透過科學知識去改良與創造，發揮創意去改善人類的生活；又實踐藝術生活化，鼓勵同學運用繪畫、漫畫及攝影去表達對生命、對大自然的看法；更引入媒體教學，讓同學擔任KOL、拍微電影、拍定格小電影，又舉行網上歌唱比賽和講波論壇等等，都是想豐富他們的表達技巧，能夠將自己所見所想表達出來。我們期待與家長們一起合作，支持孩子們去追夢。

有我們一起支持的孩子，雖然不保證未來一定很成功，但我們相信孩子的自信一定很夠用，他們會是自信又快樂的孩子，這就是愛官最大的夢想！共勉之。

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