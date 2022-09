【傑出醫生】 醫療事業與照顧家庭的抉擇 莫樹錦：佩服女醫生事業家庭兼顧

▲ 莫樹錦醫生認為,更加尊重那些家庭與事業兼顧的傑出女醫生。

李醫生秀外慧中,轉眼已相識十數年,還記得那時她是醫科第二年(簡稱Med 2),一組五個同學在醫生指導下做研究,畢業從事專科腫瘤學再到澳洲深造,現已私人執業。「由Med 2到現在Mother of two(兩子之母),哪個較辛苦?」晚飯聚餐時,醫生打趣地問。她翻一翻白眼,不假思索便回應:「那還用問,當然是Mother of two 攞命得多。」她的小兒子剛出生不久,丈夫也是醫生,絕對明白她要面對的事情多不勝數,辛苦不在話下,實在佩服香港女醫生事業家庭兼顧,並要做到最好。

香港男女平等,多年來,醫學院收生主要是男女各半,曾有數年,女生比男生為多,醫生也有參與收生過程,發現高中畢業時,很多女生口齒伶俐、履歷豐厚,絕對是當醫生的材料。但有趣的是,2012年衞生署的Health Manpower Survey on Doctors(醫生人力資源調查報告)中,顯示當年全港註冊醫生共12,176人,其中69.2%是男性,而百分之30.8%是女性,即是七三比例。

何以醫學院收生的男女比例是五五,而當上醫生卻是七三之比呢?相信是因為不少女醫生要面對醫療事業與照顧家庭的抉擇,很多像李醫生一樣要兩者兼顧,但也有部分會選擇照顧家庭而終止或暫停事業。

習醫往往要超過10年寒窗,再加上艱苦訓練才能成為專科,要放棄固然可惜,更大遺憾是香港市民少了一位專業醫師。可惜沒有輕易解決方法,惟有更加尊重那些家庭與事業兼顧的傑出女醫生。

