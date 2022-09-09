【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大

「細龍太」陳偉琪（Vicky）最近改了新名陳思圻，近日接受網上平台由林柏希主持的《月傾會》訪問，「細龍太」在節目更大爆猛料秘聞。

一開始林柏希問Vicky，為何「冇啦啦」改名，Vicky解釋稱：「我想有個new start囉，我想喺我人生裏面有個新chapter！」

為此，Vicky問朋友借6位數字改名：「我諗唔做舊公司大概年半度啦，我個人有啲lost呀⋯⋯其實係問朋友借錢幫我改名，問我啲好friend嘅friend，可唔可以借住少少嚟先！我逐個月逐個月還返畀佢哋㗎，我嗰陣時都有返工，做緊一個headhunt嘅executive search firm，我冇公開講過！」

同時，Vicky更好大方公開，這份工月薪只2萬元左右。

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▲ 「細龍太」陳思圻上《月傾會》接受林柏希（左）訪問。

否認有錢女唔憂做

可是一直有傳Vicky家住西貢獨立屋，是有錢女一名，Vicky澄清自己家境只屬「比上不足、比下有餘」，更否認家住獨立屋：「我唔知點解傳到係獨立屋，細個嗰時，我諗我爹哋係搵到啲錢嘅，嗰時家境OK，我哋住跑馬地，住咗20年度啦，之後就搬咗！之後睇餸食飯囉，因為你老人家retired咗，始終只係有出冇入，所以佢哋都好慳住使！」

人生新一頁包括最近為開電視主持水著節目《Summer Girls》硬撼港姐，Vicky大讚《Summer Girls》班女仔好高質。

離開TVB兩年，但《愛‧回家之開心速遞》細龍太一角形象深入民心，Vicky坦言：「一世做細龍太都得，係我演活咗呢個角色，係proud of呢個角色，唔係個個都做到細龍太㗎嘛！」

▲ Vicky澄清自己並非有錢女。

想做Frankie女上司

眾所周知，MIRROR成員「皮皮」Frankie（陳瑞輝）是Vicky的堂大佬，問她有否找皮皮搭路入ViuTV一如合作，她回應：「我唔想影響我堂大佬，我嘅意思係，我唔會用呢啲卡住囉！」

兩堂兄妹由細玩大，Vicky指皮皮小時候個經好靚仔：「細細個佢都係keep住靚仔嘅，冇核突過，哈哈哈！用一個親戚嘅眼光呢，佢係一個靚仔啦，跳舞好型囉，同埋佢係成日笑嘅人，我覺得佢係一個好順得人嘅人，乖仔嘅！」

如果真係有機會合作，堂兄妹演情侶又好怪，「你知我哋平時出嚟，好鬼正經㗎嘛，唔係拜山見就係拜年！好obviously，我恰佢，梗係好玩㗎，（你做佢女上司囉！）都OK喎！」

至於在重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次不敢答問題便要罰飲香檳bottoms up！

選美入行嘅Vicky，問佢有冇黑暗內幕分享？當年哪位佳麗特別乞人憎？Vicky稱：「我第一次選溫哥華小姐嘅時候，experience好差，我唔知點解啦，可能因為我真係好鬼妹仔feel，佢哋會同一班工作人員，同埋其餘9位佳麗，佢哋自己出去飲茶，淨係冇叫我！真心港姐係正常好多嘅！」

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開價2萬出trip伴遊

Vicky一向魔鬼身材，問佢覺得邊個artist真係鹹濕？Vicky話artist就冇喇，「我唔開名啦！有一個都幾出名嘅電影製作人，話簽我做artist，佢話上嚟office傾下啦，我心諗office唔使驚啦！佢話我下一套電影就俾你做女主角，跟住佢就俾contract我，話簽10年；之後佢同我講，你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出trip做我女朋友，我就每月俾兩萬蚊，something like that！」

開完價仲有行動：「跟住佢已經行緊過嚟，已經想咀我，我就嚇到傻咗，跟住我即刻擸袋跑出去！」Vicky透露呢位電影製作人個名，係三個字、唔係兩個字嘅！

再問Vicky有冇試過俾人開價，佢話經IG有人邀約做活動MC，但有額外要求：「我自己好鍾意食黑毛豬，我又會切俾我啲best friend同family食，有一位人士喺Instagram搵我，話有個job俾我做MC，佢話可唔可以帶隻ham嚟切，我覺得好OK呀！跟住又想我着啲咩衫，又話有幾多位老細喺度，佢話要招呼咁多個老闆㗎喎，我就心諗，咩叫招呼呢？」

最後對方誇到開價80至100萬做一個MC，Vicky當然冇理佢！問Vicky如果對方開3000萬一晚，你得唔得呀？Vicky好肯定答：「唔會，因為你個遺憾係一世！」

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被大前輩粗口問候

再問Vicky在舊公司TVB，覺得最受委屈嘅一次經歷係點？原來同一個大前輩有關：「好多人會想教你點樣做嘢，你教我係真心想教我吖？定係你想show俾大家睇，你係number one呢？我會覺得嗰次，佢係可能show俾大家睇係number one！直接就X交叉你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，X交叉你，呢啲係前輩，我睇緊啲位，諗緊點樣做，佢已經開始X交叉你啦！」

連鎖反應，連導演也用粗口鬧Vicky：「個導演都會！我其實拎住個電話，係睇緊個劇本，或者我係part of我個戲，cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話，我話part of個戲嚟嘅，好多呢啲事會發生啦⋯⋯」Vicky透露，嗰位爆粗大前輩同導演，都係發生喺《愛回家》劇組！

最後問Vicky，如果TVB搵她回巢的話會否答應，Vicky稱：「真係好多謝《愛回家》編劇，真係睇住我個character來寫，好錫住我啦！我會（返TVB）嘅，純粹係因為，我知道好多觀眾成日同我講，等緊你返去，到依家仲等緊我返去喎，兩年啦，依家仲等緊我返去！」Vicky如果回巢，都係為咗觀眾呀！

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