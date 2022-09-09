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【英女王逝世】英女王疫情下曾勉勵民眾：我們將能重逢　盤點英女王8大人生金句

健康 14:35 2022/09/09

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盤點英女王8大人生格言。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在當地時間9月8日駕崩，享壽96歲。自1952年登基，在位逾70年的英女王歷經了15任首相。一生睿智而堅定的英女王，童年時已被二戰時期英相溫斯頓‧邱吉爾盛讚有個性：「她有一種不言自威、沉靜反思的氣質，出現在一個小娃娃身上令人驚訝。」而事實上，英女王一生也留下不少精彩發言，其中在2020年4月，她就曾發表電視講話，在新冠肺炎疫情肆虐下，以第二次世界大戰精神勉勵英國國民要「自律」、「堅強」。

最新影片：

2020年4月，當時英國正值疫情高峰期，英女王罕有地在電視上向民眾發表講話，並以第二次世界大戰精神勉勵國民，表示即使在面臨隔離及封城期間，如果大家能保持決心，就能戰勝疫情：

我們正一起對抗這場疾病，我向各位保證，如果我們能團結一致、堅韌不拔，就一定可以戰勝它。

當時英女王引用廣為二戰時期傳唱的歌曲《後會有期》來撫慰民心，承諾更好的日子將會來臨：

我們將能與朋友重逢，更好的日子將會來臨。

點擊下圖睇英女王8大人生格言：

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責任編輯：羅嘉欣

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