【新冠疫情】高拔陞指急症室每日求診人數已近5,000　「一老一幼」是當下抗疫關鍵

▲ 高拔陞指急症室每日求診人數已近5,000，「一老一幼」是當下抗疫關鍵。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞感謝奮力對抗疫情的同事，明白同事們承受著沉重的壓力，醫管局會從多方面紓緩公營醫療服務的壓力；他又指「一老一幼」的防疫防護是當下抗疫的關鍵。

高拔陞在寫給員工的電郵中表示，特別感謝在中秋節期間仍然需要上班，奮力對抗疫情的同事，目前新冠疫情持續升溫，單日新增確診數字再次突破10,000宗。雖然相比年初第五波疫情最高峰時，確診數字上升速度沒那麼快，但公營醫療系統現時所承受的壓力，仍然令人相當憂慮。

高拔陞指，「一老一幼」的防疫防護是當下抗疫的關鍵，現時在公立醫院留醫的確診病人當中近八成達65歲或以上，很多都有不同的長期病患，抵抗力低；加上他們當中只有約一半完成接種疫苗；同時，幼兒的新冠疫苗接種率仍然處於低水平，部分兒科病人出現高燒和抽搐，甚至引發了急性腦炎、嘶吼症等嚴重併發症。

高拔陞表示，單是急症室每日求診人數已接近5,000，約五分一病人需要轉送內科病房接受進一步治理，深深明白同事們承受著沉重的壓力。醫管局已啓動第三階段病床調動計劃，預留超過3,000張病床及調動更多人手，包括招聘更多兼職醫護，以照顧確診病人。

另外，亦從多方面包括指定診所、遙距診症、加強與私家醫院的協作及聯繫，轉介更多合適的病人到私家醫院接受治療，以紓緩公營醫療服務的壓力，現在每一天約有2,000位病人在指定診所或以遙距診症方式接受治療。

高拔陞指，在這一波疫情下，有不少同事受到感染或成為密切接觸者。面對持續升溫的疫情和醫護人手緊張的雙重挑戰下，醫護人員的辛勞與付出，社會各界均有目共睹，認為疫情雖變化多端，但相信只要同心協力，定能再次擊退疫情，守護市民的健康。

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責任編輯：李榮忠