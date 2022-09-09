【罪成候判】涉串謀董事騙銀行逾億元貸款　會計文員串謀詐騙罪成候判

▲ 涉串謀董事騙銀行逾億元貸款，會計文員串謀詐騙罪成候判。（資料圖片）

中小企董事和會計文員涉於5年間，詐騙4間銀行貸款逾1億港元及獲銀行融資共3,100萬港元，被控共20項串謀詐騙罪。董事早前認罪，文員受審後今（9日）在區域法院亦被裁定2項串謀詐騙罪成立，案件押後至9月30日求情及判刑，被告其間還押。

暫委法官勞潔儀裁決指，以被告的閱歷和背景，應知道相關交易和發票為虛假，而他當時是唯一處理發票融資申請的職員，聽從上司指示準備申請文件，其被捕時桌上亦搜出與多間供應商簽的發票，遂裁定2罪罪成。而另外2項串謀詐騙罪則因控方未能舉證至毫無合理疑點而罪脫。

被告為華麗國際前獨資董事陳永福（60歲）及前會計文員黃梓華（28歲）。控罪指，2人涉於2010年9月至2015年1月期間，聯同他人一同串謀欺詐花旗銀行（香港）有限公司、大新銀行有限公司、星展銀行（香港）有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司，即不誠實地提交證明文件或表示文件為真確，導致該4間銀行向華麗國際批出83筆貸款共逾1億港元，以及其中3間銀行向華麗國際批出銀行融資共3,100萬港元。

被告並聯同他人一同串謀欺詐工貿署和按揭證券公司，即不誠實及虛假地表示「中小企業信貸保證計劃」及「特別信貸保證計劃」的申請表的資料為真確，導致兩間機構分別向華麗國際提供信貸保證、貸款及融資等擔保，款額共1,100萬港元。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣