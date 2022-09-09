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【無罪釋放】涉襲擊刑恐女友律師脫罪　官指事主說法完全不合邏輯

社會 15:10 2022/09/09

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被告何俊鋒涉於住所內襲擊前女友及扔爛對方手機。（資料圖片）

38歲律師透過交友程式「Tinder」結識女友，女方疑散布男方患性病，男方疑於單位內襲擊女方及威脅將其裸照放到網上。涉案律師否認襲擊及刑恐等共3罪，今（9日）於東區裁判法院被裁定全數罪脫。裁判官裁決時指，事主的說法完全不合邏輯，她指因不想刺激被告，故此遭被襲擊後仍留在被告住所過夜。

被告何俊鋒（38歲），報稱律師，被控1項襲擊致造成身體傷害、1項刑事損壞及1項刑事恐嚇罪。控罪指，被告於2018年11月16日在跑馬地一單位襲擊女子丁勺珈，而對她造成身體傷害。另被控於同日同地損壞丁的手提電話，以及威脅丁會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

裁判官裁決時指，事主的說法完全不合邏輯，她指因不想刺激被告，故此遭被襲擊後仍留在被告住所過夜。裁判官又指，事主聲稱擔心被告會發布她的裸照，惟她卻多番傳送訊息，要求與被告發生性行為，又曾於案發前傳送裸照予被告。事主於案發前曾以死威脅被告，惟案發時卻擔心遭被告打死，表現南轅北轍。

裁判官又指，留意到事主早前錄取的4份口供，均表示不記得被告用左手或右手施襲，更未有提及被告拾起她的手機再擲落地上，2年後審訊時才提及更多詳情。

裁判官指，事主亦有很多傷勢未能解釋，綜合而言，裁判官認為事主證供不可信，即使有相片顯示其傷勢，仍不足以證明被告曾施襲或刑毁，故裁定罪名不成立。

辯方在裁決後提出訟費申請，控方反對。裁判官認為被告不構成自招嫌疑，批出訟費申請。

任職秘書的事主丁勺珈早前供稱，2015年經交友程式結識被告後訂婚，案發時正鬧分手。丁稱曾向被告家人及朋友透露被告患性病，案發時遂到被告家作安撫，及後遭被告襲擊，丁形容被告曾以幾乎能打死她的力度掌摑她。丁指被告又對她稱若報警便發布其裸照。丁否認辯方指被告從無襲擊，實是丁自殘。

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記者：梁錦麟

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