【施政報告2022】旅遊界籲第四季實現入境免隔離　陳健波倡研新加坡營商之道

▲ G19今日與特首李家超會面，提出《施政報告 》建議。

特首李家超下月發表任內首份《施政報告 》，他今日與「G19」會面，會上「G19」成員各項範疇提出建議。其中，旅遊界議員姚柏良認為，政府應盡快實現對內對外免隔離通關復航，起碼於今年第四季實現入境免隔離檢疫；對內通關方面，「逆向隔離」方案亦應善用本地酒店的設施和營運經驗。

姚柏良又建議政府成立「文體旅策略發展委員會」，廣納文化、體育及旅遊三個界別的翹楚，就三方發展的具體工作和政策提供意見，構建直接溝通渠道和合作平台，促進文體旅融合發展。

身兼行政會議成員的陳健波，建議政府全面研究新加坡營商之道，包括為企業提供稅務及其他的優惠政策、為離岸及特殊業務提供額外的稅務優惠、吸引人才的移民方案，從而引入適合香港的方案。他又建議政府因應新病毒株傳播力強但重症及死亡率低的特性，減免檢疫的限制。

▲ 由19名無政黨立法會議員組成的G19與李家超會面後見記者。

另外，陳健波亦提出，香港電台設立專屬的體育頻道，恆常直播國家隊及港隊的比賽，平日可以播放香港、國內各項球類的聯賽，以吸取直播東京奧運的經驗，當有國際大賽時，港台亦可以購買直播權，免費給全港市民欣賞。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認為，除了增加建屋速度和數量，也要講究質量，包括因應最新的人口估算，制訂中長期的「人均居住面積」及「住屋開支佔家庭入息比例」指標，讓港人「住大啲、住鬆啲、住平啲」。

他又建議優化置業階梯，包括改革資助出售房屋抽籤制度，讓中產階層、單身人士及青年人也看得見「上車」的希望；並取消資助出售房屋轉售制度，改由政府統一回購，然後再分配給合資格的家庭和人士。

選委界議員、太平香港總經理陳沛良認為，本港持續進修參與率多年來仍相對偏低，港府可考慮將現有的持續進修基金資助上限，由2.5萬進一步擴展至3萬，同時參考新加坡「技能創前程」計劃詳情，為合資格的香港永久性居民開設個人學習戶口，對其進修的課程定期向戶口增發補助金直至資助上限。

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責任編輯：陳葆琳