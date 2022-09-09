【施政報告2022】立法會G19倡政府控制人手編制　避免向私營業界挖角搶人

▲ 非政黨政團「G19」今日下午與李家超會面提交建議。（陳葆琳攝）

特首李家超將於10月19日發表任內首份《施政報告》。由19名立法會議員組成的非政黨政團「G19」，今日下午與李家超會面提交建議，提出全面檢視及落實人口和人才政策。

「G19」召集人謝偉銓表示，人口老化及人才短缺問題近期愈來愈嚴重，大大影響本港競爭力認為本港不但要吸引高端人才，專業、中層、以至基層的人力均不足，留住及培訓本地人才同樣重要。選委界立法會議員周文港則指，香港現時正面對四重衝擊，分別為「少子化」、老齡化、人口外流、人才錯配。

「G19」提出透過精簡程序及善用現有人手，控制政府部門人手編制，避免向私營業界大手高價挖角搶人；針對部分出現嚴重人才流失的職系，可考慮通過調整薪酬制度及退休福利安排，挽留更多合適的人才留在政府。

另外，「G19」認為，政府應取消現時資助大學和自資校院收取內地、澳門和台灣學生就讀自資副學士、自資學士學位，分別不得超過學生總額兩成和一成的限制，又建議加強中學階段的職專教育及生涯規劃，提升職業技術培訓的認受性及學位化進程，鼓勵青年人投身相關專業及技術工作。

▲ 「G19」今日下午與李家超會面提交建議。

另一選委界立法會議員簡慧敏表示，本港人口自然增長率下降，為提升年青人生育意願，G19建議從增加稅務寬免和現金津貼等方法，減輕他們的財政負擔，例如子女免稅額遞進式增加，改變現時劃一按每名子女扣減的做法。她又提及，外來人才需要整體配套，如教育、人才公寓等，才能繼續在香港發展下去。

洪雯認為，現時的公屋政策「鎖死」了一批流動資源，很多劏房戶現時選擇不工作，因為一旦工作，可能會不符合輪候公屋的資格，亦有很多年輕一輩因此寧願不升職不加薪，或放無薪假。她認為，現時房屋政策只是關注公屋，不符資格輪候公屋的市民，選擇則很少，「窮中產」變成無殼蝸牛，認為香港房屋政策亦需關注夾心階層的住屋問題。

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記者：陳葆琳