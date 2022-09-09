【中秋應節】柚子與藥物相沖可致腦出血　醫生提醒11類人不宜進食

▲ 柚子與藥物相沖可致腦出血，醫生提醒11類人不宜進食。

中秋佳節，除了月餅外，不少人都會吃柚子應節。不過，台灣深切治療部醫生陳志金曾經提醒，柚子類水果與部分藥物相沖，可引發致命危機，更表明11類人士不宜進食柚子。

11類人士忌吃柚子

陳志金曾在Facebook專頁發帖指，一些病人不宜食柚，尤其是正在服用抗凝血劑的病人更要小心。這些病人吃柚後輕則流鼻血、身體瘀青；重則腸胃出血、腦出血，嚴重更可致命。

陳志金解釋，葡萄柚或柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致人體內的藥物濃度上升，效果仿如服用過量藥物一樣。點擊睇5類有可能正在服用抗凝血劑的病人：

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除了上述5類人外，陳志金又指出以下6種人應忌食柚，以免藥物與柚子相沖引起不良反應：

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柚子類水果含有香豆素（Furanocoumarins），會阻礙身體自然分解藥物，有機會令人體吸收過量的藥物成分，使藥效加劇，有更大的機會出現副作用，受影響的藥物高達40多種。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾接受《經濟日報》訪問指出，西柚及沙田柚同屬柚子，與部分藥物一樣，進食後需要腸酵素分解，如正服食抗真菌藥、抗癲癇藥、抗排斥藥、鈣離子通道抑制劑類降血壓藥，及抗抑鬱、抗焦慮藥等，食柚子或會令藥效受影響。

他解釋，患者進食沙田柚後，腸道會以腸酵素分解柚子，致分解藥物的酵素減少，會令藥物留在體內時間增長，變相藥效就會增加，可能會增加服藥後的副作用，有機會引致頭暈，踎低起身有不適的體位性低血壓。

崔俊明又稱，以往降血壓藥一日需服用多次，故有「服藥後隔3小時才食柚」的說法出硫，但現時的降血壓藥一日僅需服食1粒，藥效可長達一天，因此建議患者應盡量避免食柚。

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中秋應節水果功效

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）過去曾於Facebook專頁發文，指中秋應節水果中大多屬性寒涼，例如柚子、楊桃、柿子及梨，體質偏寒、怕冷人士不宜多吃。她又列出5種應節水果性質功效：

1.葡萄

性質：性寒

功效：補氣血、健胃生津，亦有助紓緩水腫症狀。

適合人士：因氣血不足而出現的過度疲勞、筋骨疼痛。

2.柚子

性質：性寒，有清熱消滯、下氣化痰、消食醒酒。

適合人士：消化不良、胃脹、噯氣人士、宿醉未解。

注意：氣虛體弱、脾虛便溏者不宜多食。

3.楊桃

性質：性寒

功效：清熱生津、止咳、利小便、解酒

適合人士：因為煙酒過多、經常熬夜而出現的肺熱咳嗽、黃痰。

4.柿子

性質：性寒，有清熱潤肺、生津止渴的功效。

適合人士：痔瘡出血、大便乾結人士。

注意：由於性寒，脾胃虛寒、腹瀉便溏者勿吃。

5.梨

性質：性寒

功效：生津潤燥、清熱止咳化痰。

適合人士：口乾、喉嚨痛、便秘。

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責任編輯：羅嘉欣