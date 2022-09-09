【K1報名】新界區35間幼稚園報名詳情　多間免費熱門校11月面試

▲ 新界區35間幼稚園報名詳情。

2023/24學年幼稚園K1報名程序在9月展開，要為子女報讀幼稚園的家長需要開始做準備。除了要申請「幼稚園入學註冊證」，亦要了解心儀幼稚園是否屬「幼稚園教育計劃」、學費、申請日期及方法等。TOPick整理了新界各區熱門幼稚園的資料，供家長參考。

根據教育局規定，入讀幼稚園K1的小孩年齡必須為2歲8個月或以上，即在2023/24學年入讀幼稚園的兒童必須在2020年12月31日或之前出生。家長須在今年9月至11月向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請，申請表需連同出世紙副本、父/母一方的身份證文件副本一併遞交。

以下為新界區熱門幼稚園資料，包括新界東的北區、沙田區、大埔區；新界西的葵青區、荃灣區、屯門區及元朗區，大多學校均於9月至10月期間接受申請，並於11月初進行面試。

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新界東

北區

粉嶺浸信會呂明才幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：親自遞交－9月24日至10月12日；郵寄－10月10日或之前

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月11日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：9月14日至10月8日於學校索取或網頁下載

申請詳情：按此連結

香港宣教會優質幼兒學校

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請－9月13日至10月21日；親自遞交－9月19日至9月24日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月19日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$28,138（分11期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

安基司幼稚園暨國際幼兒園（粉嶺分校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月15日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：10月15日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$57,200；全日班$86,900（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪歌瑞特國際幼稚園（粉嶺）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$75,460；全日班$148,874（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

沙田區

聖母無玷聖心幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月16日至9月24日

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：11月5日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：9月9日起到校領取；9月16日起網上申請

申請詳情：按此連結

基督教神召會合一堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月17日至10月7日

申請方法：網上申請

面試日期：11月上旬

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

合一堂單家傳紀念幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月22日至9月24日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$4,488（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月15日至11月4日

申請方法：網上申請

面試日期：11月19日或12月3日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$9,880（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（帝堡城）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

救世軍田家炳幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月29日

申請方法：郵寄或親自遞交

面試日期：11月

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

馬鞍山靈糧幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月11日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

大埔區

明雅中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月30日至10月8日

申請方法：網上申請

面試日期：11月5日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

大埔浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月7日至10月11日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日或12日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

安基司幼稚園暨國際幼兒園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月15日至9月30日

申請方法：網上申請

面試日期：10月15日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$57,200；全日班$86,900（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

英藝幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班$69,600；全日班$98,400（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

寶兒中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：現正接受申請

申請方法：郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：$63,000（分12期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

新界西

葵青區

聖公會荊冕堂士德幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：網上申請－8月8日至9月11日；親自遞交－10月3日至10月8日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$10,450（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

學之園幼稚園（青衣灝景校）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日

學費：$75,600（分12期）；普英班$79,200（分12期）

申請表：按此連結

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卓思英文學校暨幼稚園（青怡分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月13日至10月15日

申請方法： 網上申請或親自遞交

面試日期：11月7日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未提供

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啟思幼稚園（青衣）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$5,000（分10期）

申請表：按此連結

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聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月14日至10月15日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$10,450（分10期）

申請表：按此連結

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保良局田家炳幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月1日至11月4日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

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荃灣區

聖安多尼中英文小學暨幼稚園（麗城花園分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：全年接受申請

申請方法：親自遞交或郵寄

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$13,870（分10期）

申請表：按此連結

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荃灣浸信會幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月8日至10月14日

申請方法：網上申請

面試日期：12月2日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：尚未提供

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綠楊幼稚園

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：9月17日至9月23日

申請方法：郵寄

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日

學費：$55,200（分12期）

申請表：按此連結

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心怡天地幼稚園（麗城）

參加幼稚園教育計劃：沒有

申請日期：即日至10月16日

申請方法：網上申請

面試日期：11月12日

半日/全日制：半日

學費：$60,500（分11期）

申請表：按此連結

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香港靈糧堂荃灣幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日起

申請方法：網上申請

面試日期：11月12日

半日/全日制：半日

學費：$3,030（分10期）

申請表：尚未提供

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栢基海韻幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：即日至10月31日

申請方法：網上申請、親自遞交或郵寄

面試日期：11月

半日/全日制：半日

學費：免費

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屯門區

雅麗斯英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月13日至9月24日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$4,345（分11期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

啟思幼稚園（屯門分校）

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：8月1日至10月22日

申請方法：網上申請

面試日期：11月

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$1,660（分10期）

申請表：按此連結

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聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月8日至10月15日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$10,300（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

聖公會青山聖彼得堂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月8日至10月15日

申請方法：親自遞交

面試日期：11月5日

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$13,620（分10期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

元朗區

激活幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月5日至9月9日

申請方法：網上申請

面試日期：首輪－11月5日；次輪－11月28日至12月10日

半日/全日制：半日

學費：免費

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

珈琳中英文幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：9月19日至9月24日

申請方法：網上申請或親自遞交

面試日期：個別通知

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$2,090（分11期）

申請表：按此連結

申請詳情：按此連結

天樂幼稚園

參加幼稚園教育計劃：有

申請日期：10月15日至10月19日

申請方法：親自遞交、以速遞或掛號郵寄

面試日期：沒有提及

半日/全日制：半日及全日

學費：半日班免費；全日班$8,160（分12期）

申請表：尚未提供

申請詳情：按此連結

註：所有學費均為2021/22學年全年學費，資料來源為《幼稚園概覽2021/22學年》。

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責任編輯︰林愛娜