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【英女皇逝世】一本書「斷貨」　家長：好想再買返

社會 15:26 2022/09/09

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

風靡全球的動畫Peppa Pig系列圖畫書之一《Peppa Meets the Queen》在各購書平台斷貨。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳地逝世，享年96歲。不少港人都就此表示哀悼。不過本報發現，風靡全球的動畫Peppa Pig系列圖畫書之一《Peppa Meets the Queen》竟在各購書平台斷貨，其中女王以慈祥形象出現在故事中為人津津樂道。

《Peppa Meets the Queen》故事講述女王為嘉獎全國最努力工作的兔小姐，邀請兔小姐和她的朋友到宮殿領取獎章，其中包括主角Peppa。

故事以女王和孩子們問答的方式，帶出女王平易近人的形象。例如在首次出場時女王沒有戴上皇冠，她解釋「因為皇冠太重了，我不常戴着它」。當孩子們問：「你的花園是我見過最大的花園，你一直在花園裏玩嗎？」女王則笑稱：「我可沒有時間在花園裏玩。」故事最後，女王更與孩子們打成一片，與孩子一同在泥坑中跳躍玩耍。

家長張太指，今早在不同購書平台想要購買圖畫書，卻發現已經沽清，很想留一個紀念。她表示：

因為同小朋友都有講起這個故事，他們好喜歡，覺得the queen是有趣慈祥的。

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記者：黃穎津

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