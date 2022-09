【出道20年】義賣自家產品+巴士廣告應援賀壽　胡定欣粉絲：欣賞她不斷接受挑戰的勇氣和精神

今天(9月9日)是胡定欣41歲生日的大日子,同時今年是定欣出道20周年紀念,一眾胡定欣的粉絲特意為她準備了一系列的應援為她慶祝,甚有心思!

定欣的Fans Club工作人員Sunday跟TOPick分享感受,並表示會繼續陪她走下去。

出道廿載

Sunday喜歡了定欣十多年,她們說:「今年係定欣出道20周年,所以我地想特別一啲,除咗有佈滿九龍新界30個巴士站廣告嘅應援之外,我哋仲做咗20周年嘅紀念品義賣,係一個自家設計嘅香薰扣套裝,所有收益扣取成本會撥捐『香港結節性硬化症協會』作慈善用途,希望慶祝定欣生日之餘,都可以幫到一啲患有罕見病嘅病人。」

她向定欣「表白」,「我哋欣賞定欣果一份不斷接受唔同挑戰嘅勇氣同精神,佢會捉緊每一次機會,做到最好,一步一步成為一個現在的她。感覺定欣經過兩年休息,已經收拾好心情,準備好迎接更多嘅挑戰,好好把握每一個機會去突破自己。」

她最希望定欣平安健康,「可以做自己鍾意嘅嘢,之前定欣講過話想歌影視多方面發展,只要係佢想走嘅路,我地都無條件支持,繼續陪住佢走。希望可以睇到更多定欣嘅作品啦!」

義賣助人

胡定欣官方粉絲專頁(@Nw.official)先後推出不同的應援活動,並發佈帖文寫道:

巴士廣告應援

另一則帖文為:

【🎉定欣生日及出道20周年應援 - 巴士站燈箱廣告🚌】

00:00 09.09.2022喇💜

定欣 HAPPY BIRTHDAYYYYY❗️🥳

最緊要身體健康💪🏻一切安好🫶🏻

那天妳説💬

原來這遍紫海對我們那麼重要🌟

謝謝妳讓紫海中的大家能相識相聚🥹

今天在這個大日子🌈

我們聚集了紫海的力量💜

為妳在全港其中30個巴士站燈箱作應援🎊

我們希望妳喜歡♥️開心🎈

NIF 任何時候也願意做妳最大的後盾🛡

陪妳走妳想走的路🏃🏻‍♀️

Always be with you💋

巴士站燈箱應援詳情📝

日期:2022年9月9日至15日 (為期一星期)

地區:九龍及新界區 (詳細地址📍請參閱上圖第2-3頁)

記得係有2款設計架🎨

歡迎各位NIFersss去齊哂所有巴士站打卡📸

記得打完卡可以出post/story tag 返 @nwuuu @nw.official #NW20💜 話俾我地聽呀🫶🏻

等你地嘅靚相🥰

還有其他內地的NIFers

再一次感謝大家的支持💜

真的一個都不能少🥹