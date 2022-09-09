【出道20年】義賣自家產品+巴士廣告應援賀壽　胡定欣粉絲：欣賞她不斷接受挑戰的勇氣和精神

▲ 胡定欣的粉絲落力為她製作一系列應援活動。

今天（9月9日）是胡定欣41歲生日的大日子，同時今年是定欣出道20周年紀念，一眾胡定欣的粉絲特意為她準備了一系列的應援為她慶祝，甚有心思！

定欣的Fans Club工作人員Sunday跟TOPick分享感受，並表示會繼續陪她走下去。

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出道廿載

Sunday喜歡了定欣十多年，她們說：「今年係定欣出道20周年，所以我地想特別一啲，除咗有佈滿九龍新界30個巴士站廣告嘅應援之外，我哋仲做咗20周年嘅紀念品義賣，係一個自家設計嘅香薰扣套裝，所有收益扣取成本會撥捐『香港結節性硬化症協會』作慈善用途，希望慶祝定欣生日之餘，都可以幫到一啲患有罕見病嘅病人。」

她向定欣「表白」，「我哋欣賞定欣果一份不斷接受唔同挑戰嘅勇氣同精神，佢會捉緊每一次機會，做到最好，一步一步成為一個現在的她。感覺定欣經過兩年休息，已經收拾好心情，準備好迎接更多嘅挑戰，好好把握每一個機會去突破自己。」

她最希望定欣平安健康，「可以做自己鍾意嘅嘢，之前定欣講過話想歌影視多方面發展，只要係佢想走嘅路，我地都無條件支持，繼續陪住佢走。希望可以睇到更多定欣嘅作品啦！」

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義賣助人

胡定欣官方粉絲專頁（@Nw.official）先後推出不同的應援活動，並發佈帖文寫道：

【公告 - 義賣自家設計產品💓】

定欣出道20周年及2022年慶生紀念品 - 玫瑰金香薰扣套裝🛍

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今日係定欣生日月9月嘅第一日呀🥳今年慶生活動除咗喺白色強人II 宣傳同定欣慶祝之外🥰我地都想藉住呢個機會同大家一齊做一件有意義嘅事，所有收益扣取成本會撥捐”香港結節性硬化症協會”作慈善用途👍🏻一齊幫下患有罕見病嘅病人✊🏻

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兩款直徑15mm嘅玫瑰金香薰扣上都刻有定欣嘅難忘時光🌟一款係磁石扣，可以扣上口罩，一款係扣針款可以扣喺衫或者袋🎒💼 各位可以隨意使用自己喜歡的精油同香水🎀滴一滴落棉芯即刻用得❗️

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另外我地仲附送一支10ml 的 “Hallmark - Purple Night” 香薰油💜 希望用緊嘅我地，可以感受到大家在同一片紫海當中，Support住大家💪🏻Support住定欣😘 (有皮膚敏感嘅朋友仔記得睇下成份啱唔啱自己先用呀☺️)

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香薰扣套裝價格為：

🔹HKD129 (非會員)

🔹HKD119 (會員)

此價錢不包括郵費📦

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截止訂購日期：我們的大日子 - 9/9/2022 23:59 (Fri)

到貨日期：大約23/9/2022 (Fri)

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是次義賣不設面交服務，香港地區只限順豐郵寄📦郵費需到付，麻煩各會員清楚填寫收件地址，如會在順豐站取件，就不要填寫住宅地址，請詳細填寫順豐站號及順豐站地址🙏🏻內地及海外地區會以香港郵局平郵郵寄，郵費會於稍後大家收到的確認Email中列出📲

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如想訂購請填妥以下表格:

香港及海外: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc742jy1pcWGfbbDYSHmyh8Iez06zv6wUmhELvevP0ixqJbtQ/viewform

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(可點擊的link可在本會Official Facebook Page及本IG Account的profile 取得)

内地訂購方式及詳情稍後會於wechat group公佈📨

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填妥表格後請耐心等候工作人員Email回覆確認，Email 中會有詳細付款方式，敬請留意🙏🏻

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大家唔好等喇💪🏻

限量發售架💁🏻‍♀️先買先得架

又可以為慈善出一分力，又可以買到咁靚嘅香薰扣🥰快啲填表訂一套啦😊

有咩問題可以inbox我地，工作人員會盡快回覆你💕

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#Nancywu #胡定欣 #胡定欣國際影迷會 #NIF #NW20💜

巴士廣告應援

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另一則帖文為：

【🎉定欣生日及出道20周年應援 - 巴士站燈箱廣告🚌】

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00:00 09.09.2022喇💜

定欣 HAPPY BIRTHDAYYYYY❗️🥳

最緊要身體健康💪🏻一切安好🫶🏻

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那天妳説💬

原來這遍紫海對我們那麼重要🌟

謝謝妳讓紫海中的大家能相識相聚🥹

今天在這個大日子🌈

我們聚集了紫海的力量💜

為妳在全港其中30個巴士站燈箱作應援🎊

我們希望妳喜歡♥️開心🎈

NIF 任何時候也願意做妳最大的後盾🛡

陪妳走妳想走的路🏃🏻‍♀️

Always be with you💋

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巴士站燈箱應援詳情📝

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日期：2022年9月9日至15日 (為期一星期)

地區：九龍及新界區 (詳細地址📍請參閱上圖第2-3頁)

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記得係有2款設計架🎨

歡迎各位NIFersss去齊哂所有巴士站打卡📸

記得打完卡可以出post/story tag 返 @nwuuu @nw.official #NW20💜 話俾我地聽呀🫶🏻

等你地嘅靚相🥰

還有其他內地的NIFers

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再一次感謝大家的支持💜

真的一個都不能少🥹

粉絲盡力支持定欣，又讓其他粉絲參與其中，一同送上最大的祝福。

記者：梁樂欣