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【歷史建築】虎豹別墅12月1日起交還政府　發展局稱將安排導賞團等供市民繼續參觀

社會 15:38 2022/09/09

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虎豹別墅。（資料圖片）

政府今日（9日）宣布，虎豹樂圃將會由今年12月1日起停止營運，作為其運作基地的虎豹別墅歷史建築將於同日交還政府。發展局指，日後考慮將虎豹別墅加入下一輪活化計劃，過渡期間會繼續安排以導賞團等形式，供市民參觀。

虎豹音樂基金有限公司向政府表示，虎豹樂圃營運期間面對多重挑戰，影響其收入和業務營運，儘管努力改善財務狀況，但最終認為項目無法再持續營運，於是向政府提出中止原定於2025年3月31日屆滿的租約。政府與虎豹音樂基金有限公司詳細商討後，雙方同意該歷史建築提早交還予政府。

當局指，在租約完結前，該公司將繼續負責虎豹別墅的管理，亦會繼續開放讓公眾參觀，已計劃的活動亦將繼續舉行。發展局發言人說，虎豹別墅已成功復修，並得到妥善保存，當局會諮詢保育歷史建築諮詢委員會，以制定未來的使用方案，包括考慮把目前獲評為一級的歷史建築，加入下一輪活化計劃供合資格機構申請。在過渡期間，發展局會安排以導賞團等形式供市民參觀這歷史建築，詳情稍後公佈。

虎豹樂圃為第三期活化歷史建築伙伴計劃項目，由虎豹別墅活化以來，於2019年4月開始營運，提供中西音樂培訓，定期舉辦免費導賞活動，並開放虎豹別墅的花園和詮釋區供公眾參觀。

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責任編輯：黃悅晴 

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