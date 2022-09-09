【恢復通關】盧寵茂：何時推「0+7」仍要視乎數據　預告將調整機組人員檢疫要求

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂今日重申，會視乎是否有足夠數據支持，決定何時放寬入境檢疫安排至「0+7」。但他透露，政府正檢視機組人員檢疫要求，承諾有空間作出調整，預告很快會公布詳情。

立法會衞生服務委員會今日開會，多名立法會議員均認為，香港可進一步放寬放寬入境檢疫安排至「0+7」。

盧寵茂回應指：「幾時推『0+7』，我相信我答了很多次，我亦明白大家都很關注，不同行業都關注，你問我十次、一百次，現時的答案我都是告訴你，我們會看數據，一旦有足夠數據支持，政府會絕對明白，香港與各行各業，對與國際聯通方面有殷切需求。」

他又強調：「如何聯通國際是政府重要工作，放心，我們在適當時會宣布的。」

現時政府要求非駐港機組人員，抵港後須於機場酒店「閉環」自我隔離，令不少外國航空公司拒絕飛往香港。

盧寵茂在會上透露：「政府正檢討他們的政策，是有空間可以（調整）。我可以說很快可能會有一個調整，這個我只能說很快、很快，真的很快、很快。」

對於深圳驛站名額近日減少，盧寵茂則指，並非港府可以單方面調整，但強調會與深圳方面保持密切溝通，爭取名額不會再縮減，甚至可以增加。

至於與內地商討「逆向隔離」方面，他指，涉及很多執行細節，例如核酸檢測等問題，關乎香港能否做到符合內地入境隔離標準，當局會盡快與深圳方面對接處理。

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責任編輯：胡偉明