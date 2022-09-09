  • 31°C
香港時間 : 2022909日 (週五) 16:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復通關】盧寵茂：何時推「0+7」仍要視乎數據　預告將調整機組人員檢疫要求

政治 15:46 2022/09/09

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

醫務衞生局局長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂今日重申，會視乎是否有足夠數據支持，決定何時放寬入境檢疫安排至「0+7」。但他透露，政府正檢視機組人員檢疫要求，承諾有空間作出調整，預告很快會公布詳情。

立法會衞生服務委員會今日開會，多名立法會議員均認為，香港可進一步放寬放寬入境檢疫安排至「0+7」。

盧寵茂回應指：「幾時推『0+7』，我相信我答了很多次，我亦明白大家都很關注，不同行業都關注，你問我十次、一百次，現時的答案我都是告訴你，我們會看數據，一旦有足夠數據支持，政府會絕對明白，香港與各行各業，對與國際聯通方面有殷切需求。」

他又強調：「如何聯通國際是政府重要工作，放心，我們在適當時會宣布的。」

現時政府要求非駐港機組人員，抵港後須於機場酒店「閉環」自我隔離，令不少外國航空公司拒絕飛往香港。

盧寵茂在會上透露：「政府正檢討他們的政策，是有空間可以（調整）。我可以說很快可能會有一個調整，這個我只能說很快、很快，真的很快、很快。」

對於深圳驛站名額近日減少，盧寵茂則指，並非港府可以單方面調整，但強調會與深圳方面保持密切溝通，爭取名額不會再縮減，甚至可以增加。

至於與內地商討「逆向隔離」方面，他指，涉及很多執行細節，例如核酸檢測等問題，關乎香港能否做到符合內地入境隔離標準，當局會盡快與深圳方面對接處理。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【恢復通關】林健鋒︰港府應制訂恢復國際往來路綫圖　再思前想後恐坐以待斃
21:42 2022/09/08
【恢復通關】林健鋒︰港府應制訂恢復國際往來路綫圖　再思前想後恐坐以待斃
【恢復通關】唐英年：港靠內循環會「內出血」　促港府與內地商討盡快通關
19:02 2022/09/08
【恢復通關】唐英年：港靠內循環會「內出血」　促港府與內地商討盡快通關
【恢復通關】吳光正：暢通便捷入境解控　香港起跑不「等」11月
18:09 2022/09/08
【恢復通關】吳光正：暢通便捷入境解控　香港起跑不「等」11月

你可能感興趣

【恢復通關】林健鋒︰港府應制訂恢復國際往來路綫圖　再思前想後恐坐以待斃
21:42 2022/09/08
【恢復通關】林健鋒︰港府應制訂恢復國際往來路綫圖　再思前想後恐坐以待斃
【恢復通關】唐英年：港靠內循環會「內出血」　促港府與內地商討盡快通關
19:02 2022/09/08
【恢復通關】唐英年：港靠內循環會「內出血」　促港府與內地商討盡快通關
【恢復通關】吳光正：暢通便捷入境解控　香港起跑不「等」11月
18:09 2022/09/08
【恢復通關】吳光正：暢通便捷入境解控　香港起跑不「等」11月
醫務衞生局 出入境管制 航空 香港 機場 盧寵茂 深圳 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
13:31 2022/09/08
【醫學特例】巴西19歲少女誕雙胞胎揭是不同生父　「異父授精」極罕見全球僅20宗
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
10:50 2022/09/07
【父母基因】醫生堅持娶低學歷靚老婆　3子女高顏值卻讀書不成︰遺傳媽媽頭腦
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉
22:29 2022/09/08
【安達臣道冧天秤】單親抑鬱母痛失22歲孝順愛兒　叔父泣訴：佢真係走得好冤枉