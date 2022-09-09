【最新疫情】本港再多11宗死亡個案　707間學校共呈報1,171宗個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今午（9日）出席記者會，交代本港最新疫情發展。

今日有707間學校呈報1,171宗個案，涉名984學生及187名教職員，來自間147幼稚園、288間小學、260間中學、12間特殊學校。過去7日有530間學校呈報2宗或以上個案。

另外，有22間學校部分班級需要停面授課1星期，而早前已有部分班別需要停課的3間學校，再有其他班別需停課。

南島中學，9K班，3名學生確診

耀中國際幼稚園，ITLP2班，1名學生及1及老師確診

深水埗祟真小學暨幼稚園，P4L班，5名學生確診

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，現時有2,759名病人留醫，新增313名新冠病人需要留醫，目前有54名病人情況危殆，59人情況嚴重，15人在深切治療部留醫。多11名患者離世，7男4女，年齡介乎50至100歲，其中7人未打齊3針疫苗，5人死因與新冠病毒有關。

死亡個案詳情：

5人死因與新冠病毒有關

74歲女，沒有疫苗紀錄，有柏金遜症、腦退化，送院時有氣促、發燒、血液含量低，需要插喉，並出現併發症

87歲男，2針，有高血壓、心臟病，X光有肺炎

93歲男，2針，入院時整體狀況差，有發燒

88歲女，沒有疫苗紀錄，曾中風，有氣促、血液含氧量低

84歲男，沒有疫苗紀錄，曾中風，因氣促及昏迷入院

4人死因相信與新冠病毒無關

84歲男，3針，有肺病及心房顫動，入院時有發燒，懷疑出現敗血病

93歲女，3針，情況一直穩定9月8日突然出現心臟休克

50歲男，3針，有外遊紀錄，在機場時已不適，檢測發現肝有問題及出現敗血病

95歲男，沒有疫苗紀錄，右腳有組織壞死、肺有積水

2人未能確定死因與新冠有關

100歲女，沒有疫苗紀錄，院舍院友，在家中昏迷

85歲男，3針，有癌症背景，曾到訪指定診所，但在家中昏迷，送到急症室時離世

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記者：李榮忠