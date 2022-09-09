【疫情焦點】新增10,076宗確診　再多11名患者離世【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（陳永康攝）

新冠疫情升溫，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（9日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

今日新增10,076宗確診個案，包括9,922宗本地個案及154宗輸入個案，另錄11宗離世個案。

【16:45】

張竹君表示，小朋友可使用紙本的疫苗接種紀錄出入處所，或家長可在「醫健通」內放入小朋友的相關資料。

她又說，當局正跟進持「紅碼」、疑違反隔離令的人士，涉及40人，他們涉擅自離開檢疫處所，嘗試進入指定處所如食肆；當局正積極進行搜證，包括刑事調查。其中已向3人發傳票，進入檢控程序。她指，衞生署及警方有權將有關人士帶到隔離設施，如果有關人士拒絕或者涉及刑事，一經定罪，可以罰款一萬元及入獄6個月

【16:44】

變異病毒株方面，BA.4/5佔72.9%，推算BA.5佔整體個案約65.6%、BA.4 佔7.3%、BA.2.12.1 佔4.3%、

【16:43】

707間學校共呈報1,171宗陽性個案，涉984學生及187位教師；當局建議22間學校個別班級須停課，詳情即看：【下一頁】

【16:41】

10間院舍再現確診個案，涉7間老人院舍、3間殘疾院舍，共11名院友確診，有43人要接受檢疫。

【16:30】

表示，現有2,759名病人留醫，新增310名新冠病人需要留醫，新增10名病人情況危殆，18人情況嚴重，目前有15人在深切治療部留醫。多11名患者離世，涉及7男4女，年齡介乎50至100歲，其中7人未打齊3針疫苗，5位沒有打針紀錄。詳情即看：【下一頁】，初步估計有5人死因與新冠病毒有關，包括：

87歲男已打2針，有心臟病、糖尿

93歲男，已打2針，有發燒、9月2日快測陽性

88歲女性，未打針，曾中風

84歲男，未打針，曾中風

李立業又說，疫情持續嚴峻，擔心兒童染疫個案會增多，再呼籲家長盡早帶子女接種疫苗。

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記者：黃悅晴