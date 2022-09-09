【本地電影】《一路瞳行》今晚舉行本地首映禮　受「電影製作融資計劃」支持

▲ 《一路瞳行》今晚舉行本地首映禮，受「電影製作融資計劃」支持。（資料圖片）

由電影發展基金轄下的「電影製作融資計劃」提供部分融資製作的電影《一路瞳行》今晚（9日）舉行本地首映禮。

《一路瞳行》為黃子桓和伍健雄監製、朱鳳嫻自編自導的電影作品，並由惠英紅、吳岱融和吳千語領銜主演。電影以導演原生家庭故事為藍本，講述失明父母與視力健全女兒的故事。

香港電影發展局主席王英偉表示，《一路瞳行》內容觸動人心，演員將視障人士角色演繹得淋漓盡致，能令觀眾進一步了解視障人士的世界。他又指政府會繼續透過電影發展基金提升港產片製作，以及培育更多電影專才，推動本地電影業的長遠發展。

故事改編自導演朱鳳嫻的原生故事，劇本曾以舞台劇《發育.不良》及同名網絡短片呈現，網絡短片更入圍第 20 屆 ifva 獨立短片及影像媒體比賽以及多倫多亞洲國際電影節。

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責任編輯：李榮忠