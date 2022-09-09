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【自私鄰居】公屋走廊放15對鞋兼單車　鄰居不滿：似開鞋舖

健康 17:17 2022/09/09

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有公屋樓層走廊放了15對鞋兼單車惹鄰居不滿。

香港土地問題嚴重，有不少公屋住戶儘管明知違規，亦會習慣將家中的鞋放置於走廊。近日，有一名公屋住戶便因此抱怨，指責居於自己毗鄰的住戶長期將家中的地方擅自伸延至公家走廊，除了一輛單車，還有鞋架，鞋架上的鞋更多達15對，令她每每經過見到，便不勝其煩。有關照片於網上曝光後，隨即引起網民熱議。

最新影片:

一名居住公屋的女網民本周四（8日）在Facebook群組發帖，表示隔壁自從有新住戶遷入後，她便感到相當困擾，指對方所屬的2人單位，現時不但住了5至6人，雜物亦愈來愈多，由起初門外只放了1至3對鞋，但之後一個月內卻已急增至15對，並放置了一輛單車。

由於附近的另一住戶亦有將鞋放置走廊的習慣，她無奈指兩戶共放置23對鞋，直言「太誇張」，令自己難以接受之餘，亦指令清潔工人洗走廊時造成很大不便。

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好困擾，可以點做？遷就都有個限度，1、2對冇問題，而家好似開鞋舖咁，真係好阻住，其實咁樣真係好煩。如果繼續咁，我都搬個有鎖嘅鞋櫃出走廊。

保安曾上門惟無果

事主又指保安員接到投訴後，曾兩度張貼告示和上門提醒將雜物清走，惟該住戶卻未有理會；自己亦曾向屋邨辦事處主任投訴，不過辦事處卻一直指主任「日日都放假」，令她投訴無門，她無奈下才決定將事件放上網尋求解決方法。

網民熱議

不少網民看到帖文後，反應不一，有人指疫情下，鞋底多細菌，鄰居不想放入屋內，情有可願；有人亦指鄰居將鞋全放置於鞋架上，已算整齊，呼籲事主互相體諒；有人則反斥事主似「想搞事」。不過，有人亦支持事主。

屋邨清潔扣分制

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，扣分制適用於公共租住房屋（公屋），棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，會被扣5分。至於在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料，違例者會被扣7分。如住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

鞋底藏大量致病細菌

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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