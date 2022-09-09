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【恢復通關】馬時亨形容香港機場如醫院趕客　促取消酒店檢疫

政治 16:25 2022/09/09

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財經事務及庫務局前局長馬時亨。（資料圖片）

全國政協常委唐英年昨日指出，香港如靠內循環，會「內出血」；九倉高級顧問吳光正昨亦發文促港府「入境解控」。財經事務及庫務局前局長馬時亨，今再分享自己外遊時見聞，強調香港要盡快對外開放，取消酒店檢疫。

馬時亨今出席網台節目時稱，自己3月份已提出要對外開關，因看不到可如何盡快與內地通關。對於唐英年說，香港如內循環會「內出血」，馬時亨直言有道理，強調香港作為國際城市，如不對外開放，就兩頭不到岸。

他舉例，現時來港航班越來越少，「航空公司嗌救命，出血出得好犀利，日日在燒銀紙。」馬時亨分享，自己早前在曼谷轉機去蘇黎世，飛機滿座，一個空位都沒有；但友曼谷飛回香港時，國泰機上就沒什麼人。他說：

去其他國家入境時好像沒事發生過一樣，但香港就如臨大敵般，一到香港機場，好像去了醫院，好趕客。

現時海外人士入境須接受「3+4」檢疫安排，馬時亨引述有商務客投訴指，在檢疫酒店住了3日，之後無家可歸，要搬出檢疫酒店轉另一家酒店，「你話幾煩呢，咁樣真係很多人沒興趣。」

馬時亨認為，現時唯一一個辦法，就是開關，取消檢疫酒店。又稱11月國際金融高峰會，好多人因現行防疫措施卻步。

談到人才流失，馬時亨認為，不一定全關防疫政策事，但他建議，港府如想吸客，要主動、積極做多些。例如現時要求訪客出示48小時核酸陰性證明。馬時亨建議，港府可在有經濟貿易辦事處的國家，安排來港遊客可於上機前進行核酸測試，「不用48小時，我幫你驗，香港政府出錢幫手驗，令客人覺得賓至如歸，咪可以搶返少少客。」

馬時亨強調，希望盡快開關，取消酒店檢疫，「唔開關講乜嘢都係嘥氣。」

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記者：林曉君

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