【超市大搜查】盤點18款風味牛奶飲品糖分　營養師︰兒童宜淺嘗當額外獎勵

▲ 列出18款風味牛奶飲品的糖分及其他營養成分。

市面上牛奶產品琳琅滿目，除了鮮奶或原味之外，口味非常多，有家長會購買不同口味的牛奶飲品予小朋友，不過，要留意當中的營養成分，尤其糖分。今次超市大搜查找來朱古力奶口味之外的風味牛奶，如香蕉奶、木瓜奶、士多啤梨奶、雲呢拿奶等，了解它們當中的含糖量，家長可參考之。

根據食物及藥物（成分組合及標籤）規例，奶類（milk）所含奶脂不得少於3.25%，除奶脂外，奶類中的奶類固體含量不得少於8.5%；脫脂奶所含奶脂不得多於0.3%，而奶類固體含量則不得少於8.5%；奶類飲品所含奶脂不得少於0.1%。

各款口味的奶類飲品屬於「牛奶飲品」，跟「牛奶」是不同。純牛奶的成分表只有牛奶這一項成分，而牛奶飲品則會有奶粉、奶固體或乳固體、奶脂或乳脂等成分。牛奶飲品指將流質奶脂與從牛奶衍生的其他固體（例如：奶粉、奶固體等）合成的飲品，不論生產過程中有否加入食物添加劑或其他物質。

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小心高糖陷阱

有小朋友不喜歡飲用原味牛奶，有家長就選購有口味的牛奶飲品，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）提醒家長，在選擇時不要只留意包裝，她得知有家長誤會飲品包裝有卡通就適合小朋友飲用，其實最重要是留意營養標籤，特別查看當中的糖分，不少市面上飲品是含糖量多，留意每100毫升飲品有5克以上的糖分，就不屬低糖。

按衞生署《學生小食營養指引》指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。世界衛生組織建議，每人每天的糖分攝取量，應佔每日熱量攝取的10%以下，若能減至5%，則對健康更好。至於2至3歲小童，每天需攝取約1,200卡路里，即約15克（3茶匙） 或以下。

18款水果或雲呢拿口味牛奶飲品

除了朱古力奶口味之外，TOPick在市面搜查了18款水果口味及雲呢拿口味的牛奶飲品，了解它們的含糖量及其他營養成分，以下名單是由含糖量低至高排列，家長可參考之︰

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*以上資料以產品包裝為準

營養師︰風味牛奶當額外獎勵

營養師李杏榆指出各口味牛奶飲品糖分高，它們不是純牛奶，加入了添加物，一般都會有色素、添加劑、乳化劑等，當中有些可能是好的，如維他命D、葉酸、鈣等，但它們屬於額外的價值，日常不能主要靠飲用它們去攝取，需要靠均衡飲食，又或如想吸收維他命D就主要曬太陽。如果有家長想小朋友藉飲用以上牛奶飲品去吸收多些營養素，有機會出現攝入過多糖分。

此外，李杏榆表示這些水果口味、朱古力味牛奶飲品只可以當happy food，即視為額外獎勵，不能取代水分。她提供一些飲用注意事供家長參考，包括留意一包風味牛奶飲品容量，大部分都是200毫升或以上計，不要一次過給小朋友飲一整盒。如果真的要飲用，她建議可當作小食，在餐與餐之間飲用，避免影響正餐的胃口，或視之為獎勵，吃完飯半小時後可飲用。3、4歲小朋友每日最好不要喝多於100毫升，一小包或半杯為限，如5、6歲小朋友建議一天不可飲多於1杯的分量。

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責任編輯︰顏紫燕