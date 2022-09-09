【星二代開學】葉翠翠3子讀同一間幼稚園　設日語課打好三文四語基礎

▲ 葉翠翠3個仔今學年就讀同一間幼稚園，非常難得。

前港姐冠軍葉翠翠與建築師周曉東（Raymond）於2015年結婚後4年抱3，誕下3名兒子非常好生養。近年翠翠轉做親子KOL備受品牌愛戴，她亦不時在社交平台甜曬一家人生活照，近日她分享3子今學年就讀同一間幼稚園，可以一齊返學！

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葉翠翠於2015年婚後便離開無綫，專心照顧家庭，長子Jake現已5歲大、次子Triton 4歲，幼子則2歲半，如今連細仔都已屆入學年齡，翠翠近日分享3子齊齊穿上校服的照片，大嘆好混亂！

三個一齊返學，好混亂……有一個發緊脾氣……

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昨日翠翠再分享細仔返學校的照片，稱囝囝第一天自己返學，沒有媽咪陪伴，「佢返到學校，一枝箭咁衝咗入去」，完全沒有不捨得媽咪。

▲ 葉翠翠現主力做親子KOL，專心照顧家庭。（IG圖片）

翠翠「3條King」現就讀明慧國際幼稚園，在北角和太子都有分校。該校最大特色是設有三文四語課程，以英語和普通話或英語和粵語的老師，以雙班主任形式授課，附加日語課程，從小讓孩子接觸外語。而N班的課程都有融合普通話、粵語、英語及簡易日語，為銜接該校K1做好準備。

該校另一特色是採取主題教學及專題研習，透過語文、數學、藝術與創意、體能與健康、個人與群體、大自然與生活等範疇，提升幼兒對新知識的學習興趣。

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明慧畢業生多升讀直私小學

明慧國際幼稚園的升小成績理想，大多畢業生升讀直私小學，私校包括聖士提反書院附屬小學、聖保祿學校（小學部)、保良局蔡繼有學校及嘉諾撒聖心學校私立部等；直資則有拔萃男書院附屬小學、英華小學、聖保羅男女中學附屬小學，故教學質素有一定保證。

現時明慧國際幼稚園北角及太子分校的半日班全年學費同為$62,040，前者的全日班收費$112,750，後者的全日班則為$109,560，全部分11期繳付。

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責任編輯︰王明芳