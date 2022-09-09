【戰時炸彈】警方今午成功引爆鶴咀二戰英軍水雷　鶴咀封鎖範圍已解封

▲ 爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超。(fb圖片)

警方在8月9日接獲一名市民報告，指在石澳以東海域進行潛水活動時發現一枚懷疑炸彈。詳情即看【下一頁】

警方今日（9日）下午成功妥善處理一枚於鶴咀對開海域發現的水雷。該水雷為一枚二戰時期遺留的英式水雷，呈圓球狀，高約1米，長約1.5米，估計重約一噸，內藏500磅高性能炸藥，爆炸品處理課人員今日下午1時9分於水底成功妥善處理水雷。



警方在行動前作出周詳準備和部署，包括諮詢相關部門及與持份者協商，全面評估是次行動的影響，採取一切措施，務求將對海洋環境的影響減至最低。由於警方需要在水底處理水雷，海事處曾在行動進行期間封鎖水雷位置方圓一公里內的水域範圍，警方亦封鎖附近一帶山徑，禁止遊人走近，以策安全。鶴咀一帶範圍的空域亦曾列為臨時限制飛行區。



鶴咀封鎖範圍已在下午1時50分解封，海上交通則在下午約3時30分恢復正常。

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責任編輯：余思嵐

