【避孕方法】男人結紮影響性功能和性慾？　泌尿科醫生親解男性結紮手術迷思

▲ 不少男人均認為，結紮會影響性功能及性慾，究竟是不是呢？泌尿科專科醫生鄭冠中與大家詳細解說。（iStock圖片）

問問你：覺得避孕是男士作主導抑或是女士避孕多？這問題各一半一半吧！但講到結紮，在香港，就多數是女士居多，畢竟男士結紮要在輸精管上動刀，難免令他們擔心日後的性功能，但泌尿外科醫生指出，男士結紮手術簡單，更不會影響性功能，男士們大可放心。

男性避孕方法目前主要有兩種：避孕套及男性結紮手術，泌尿科專科醫生鄭冠中表示，前者是一個屏障式阻截方法，阻止精子進入子宫，防止懷孕，若使用正確，成功避孕率高，也有可預防性接觸傳染病的好處。

▲ 泌尿科專科醫生鄭冠中說，如果確定日後不再生育，結紮是個一勞永逸的方式，可分為男性結紮和女性結紮。（周美好攝）

男性結紮手術，對比女性結紮手術相對少人提及，鄭醫生指，男性結紮手術簡單，風險比女性結紮手術低，只需局部麻醉，在陰囊開一至兩個約5毫米的小切口，將輸精管取出然後切走1至2厘米，頭尾兩邊電焦再紮緊。

男性結紮30分鐘完成

「泌尿科醫生現在常用無刀的方式進行，只需用一個尖銳的箝子，在陰囊開刀時把皮膚撑開，整個輸精管可夾出，手術後的創傷及痛楚大為減低，加快復元。過程僅30分鐘，休息一會已可如常活動，術後頭3天不要做粗重工作、劇烈運動，頭一星期也不要進行性行為。這是一個很有效的方法，比女性輸卵管結紮手術更有效和風險較低。」論及成功率，男士結紮達99.9%、男性避孕套使用得正確為97%。

▲ 男士結紮成功率達99.9%，比正確使用避孕套的97%略高。（iStock）

成功率高，惟結紮後精子再出現的機會約為二千分之一，而泌尿道仍會留有精子，男士們在手術後不能馬上停止避孕，至少維持避孕3個月，平均經過20次射精後，把泌尿道剩餘的精子都清除，才能達致完全無精子。為防萬一，醫生會為結紮的男士在手術3個月後再檢測兩次，並作精液化驗無精子殘留，方可毋須避孕。此避孕方法其他風險尚有手術後出血、傷口發炎等，但機會不大。

結紮無礙性能力及性慾

一些男士進行完結紮後，打算再婚時駁回輸精管，鄭醫生說理論上是可以的，惟成功率頗低。醫生一般會與男士解釋，男士結紮手術要當作是永久性，必須深思熟慮後方進行。「駁回輸精管會隨年月成功機會會愈來愈低，所以手術前，當事人的輔導工作要做得好好。」

▲ 一些男士對結紮影響性能力有隱憂，其實結紮位置在輸精管無礙性事，甚至安全性比女性結紮更高。（iStock）

他表示，男士結紮後，並不會影響性能力，因手術只是結紮了輸精管，正常精子在睪丸製造，在副睪成熟，然後沿着輸精管去到精囊，再進入前列腺。精液主要由精囊及前列腺製造，正常男性的精液中，只有1%至2%為精子，其餘則為水、蛋白質及前列腺素等組成的精漿，當結紮了輸精管，精子無法到達精囊，當事人仍有精液，只是當中沒有精子。「男性性功能關鍵在於陰莖血管神經正常與否，進行結紮手術完全不會影響到。此外，也不會影響性慾，因手術無礙男性賀爾蒙，此由睪丸負責分泌，無切走睪丸，仍會釋放賀爾蒙，就算結紮後，體內男性賀爾蒙仍在正常水平。」

▲ 可逆轉避孕方法包括傳統子宮環或藥性子宫環，效用長達5至10年，只需定期每年接受健康檢查。（iStock）

女性避孕方法較多

事實上，目前避孕方法仍以女性為主，或多或少與女性避孕方法較多有關，包括口服避孕藥、女性避孕套、避孕針、子宮環及輸卵管結紮，或是計算排孕期、量體溫，所以予人女性多作避孕，社會氣氛也討論以女性避孕為主。雖然男性口服避孕藥仍在研究中，尚在實驗階段，未核准使用。

服用女性混合口服避孕藥好處是有兩種賀爾蒙成分，可令經期較穩定，亦可減低卵巢癌和子宮內膜癌的發生機會。壞處是輕微增加了乳癌風險以及血管栓塞機會，也有女士服用避孕丸後會體重上升。

不少女士在生產完後會順道結紮，這也是女士結紮數字較多原因。要注意輸卵管結紮風險較男士高，因需全身麻醉，並在腹部開刀，可採用微創手術但仍會留下傷口，而開放式手術傷口達三、四厘米。至於成功率，女士結紮相對男士結紮為低，鄭醫生指有女士結紮後，仍有機會懷孕，而且有機會引致宮外孕。宮外孕顧名思義是在子宮外成孕，會有流血、腹膜炎的危險。

▲ 每年9月26日是世界避孕日，讓大眾尤其年青人提高安全避孕意識。（iStock）

方法難逆轉 宜與伴侶商討

香港並無男女結紮的相關數字，鄭醫生指外國男士結紮算普遍，在過去一年經他做結紥的男士多為外國人。「估計可能與中國男士重視傳宗接代的觀念有關，擔心結紮後，日後欲想再生兒育女難逆轉。」

他強調，男士結紮雖然風險低，畢竟也是手術，男士們進行前宜與伴侶好好商討各種避孕方法，再作決定。如需要可逆轉的避孕方法，可考慮服食避孕丸或戴子宮環等。

記者：周美好