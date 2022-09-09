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【英女王逝世】二手交易平台湧現女王周邊商品　價格「免費」至萬元不等

社會 17:26 2022/09/09

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女王硬幣。（曾秋文攝）

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四（8日）下午安詳逝世，享年96歲。英女王在1952年登基，至香港於1997年回歸，曾統治香港45年。港人常用的二手交易平台Carousell在女王逝世後，今日（9日）湧現大批女王頭周邊商品，包括紀念幣、鈔票、郵票等。

TOPick 記者查看Carousell英女王相關內容，發現多個於今日上載的周邊商品，包括紀念幣、鈔票、郵票等，價錢亦相當浮動，可由0元至萬元不等。

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記者發現當中價格高達40,000至68,000元的，大多是英國皇家鑄幣廠的各式英女王精鑄金幣，包括女王95歲大壽精裝金幣、「Queen's Beasts 2021」等。

除貴價周邊外，平台上亦有不少「親民之選」。記者亦發現不少1毫、5毫的「女王頭」硬幣以0元至3元出售，不過標榜0元的賣家大多要求買家付出約3至5元的郵費，或指定於某港鐵站面交。

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記者：黃穎津

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