【4區污水陽性】涉將軍澳富康花園及荃灣海濤花園等多個屋苑　派逾32萬個快測包

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政府今日（9日）表示，東區、西貢、灣仔、荃灣污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試



東區 — 翠灣邨、杏翠苑、悅翠苑、茵翠苑、峰華邨、柴灣戲院大廈、華泰大廈及山翠苑

西貢區 — 富康花園、唐明苑、將軍澳中心、將軍澳廣場、翠嶺峰、寶明苑及廣明苑

灣仔區 — 天樂里、德仁街及日善街附近一帶住宅（按附件）

荃灣區 — 田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、海濤花園、壹號九龍山頂、恒麗園、新麗苑、油柑頭村、漢民村、疊翠苑、皇壁、翠景臺、金麗苑、錦柏豪苑、灣景花園、韻濤居、麗城花園第一至三期、翠濤閣及蔚景花園

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

