【尾二一屆口罩小姐】決賽明晚舉行　網民投選最高票三甲大起底

由ERROR成員郭嘉駿（193）、何啟華（Dee）、梁業（肥仔）及吳保錡主持的ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐》，日前已經順利選出了最後12強人馬，在ViuTV的官方Facebook公開予網民及觀眾投票，獲得最多「心心」的佳麗將會獲得「網絡最受歡迎大獎」。

當中的三甲21號MK、61號KBG以及71號師姐，已經大幅拋離其他參賽者。而《尾二一屆口罩小姐》的總決賽，將於明晚9月10日中秋佳節舉行。

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《尾二一屆口罩小姐》於8月中播出，至今已經來到了節目的尾聲，總決賽將於明晚播出，最後12強的人馬將會逐一脫下口罩，以真面目示人。

其中大會安排了「網絡最受歡迎大獎」，計算網民到ViuTV官方Facebook為佳麗按下的心心，最高票數的一位將會得獎。暫時的走勢以下三位的得獎機會最高！

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71號師姐 IG：wingheng

師姐原名王詠珩，報稱現職遊戲治療師，現年28歲的她身高173cm，擁有勻稱修長的模特兒身型。

除此，她更是選美比賽的常客，2017年曾代表香港到東京參選國際小姐，2018年則代表香港到三亞參選世界小姐。正職以外，她還是模特兒，之前亦亮相過VIutV，於《ViuTV 2018》擔任司儀和拍攝劇集《理想國》。

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61號KBG IG：yuenling.c

現年25歲的KBG原名鍾菀菱，之所以叫KBG，是因為她初賽時表演打鼓，被指是「女版KB」故有此名。

報稱是私人助理的她，曾經是17LIVE的直播主。

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21號MK IG：whl.jpg

MK現年23歲，原名為Suki，職業為模特兒，喜歡唱歌、跳舞。

初賽時，明言因為好想做幕前所以參賽，還表示跟當時評判之一的YouTuber藍仔頭在現實中認識。Suki更是跳舞團體S.Jewelous HK的成員，主力跳K Pop。