【英女王逝世】一文看盡英女王優雅首飾　「胸針控」背後隱藏皇室故事

▲ 回顧英女王優雅胸針珍藏。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在香港時間9月9日凌晨逝世，享年96歲。伊莉莎白二世自1952年登基，至今逾70年，為英國史上在位時間最長的君主。

女王生前亮相任何公開場合，必定悉心打扮配襯過，由服裝、帽子、首飾，以至手袋、鞋履、手套等，可見每部分都是一絲不苟的。

【英女王逝世】回顧女王的時裝 最愛珍珠頸鏈+Launer London手袋+Gucci loafer

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女王除了喜愛穿著同色系列的服裝，在揀選首飾方面也有一定的規律。優雅胸針是女王不可缺少的mix and match，而且每一枚胸針背後都隱藏著它的故事。

好像女王於18歲生日，父親喬治六世送了一對法國珠寶品牌Boucheron海藍寶石的胸針作禮物，由橢圓形、矩形、圓形鑽石與海水藍寶綴合裝飾，女王十分珍而重之。

▲ 父親喬治六世送了一對Boucheron海藍寶石的胸針給女王作18歲生日禮物。

今年英女王登基70年白金禧，溫莎堡（Windsor Castle）舉行特別展覽。

首次展出女王一組四枚的鑽石花卉胸針，她曾在不同場合配戴過，分別以玫瑰代表英格蘭，水仙花代表威爾斯，三葉草代表北愛爾蘭，以及法國百合代表蘇格蘭，象徵大英國協領土的閃耀具現。

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而在白金禧慶典上，女王配戴結合五個各自代表英國聯邦軍隊徽章的Brigade of Gaurds胸針，深具意義。

2011年威廉王子（Prince William）和凱特王妃大婚，她特別請珠寶商Garrard訂製一款同心結胸針，象徵永結同心，相當有意思。

▲ 2011年威廉王子和凱特王妃大婚，特別請珠寶商Garrard訂製一款同心結胸針，象徵永結同心。

「珍珠控」

女王出名是「胸針控」之外，她還熱愛珍珠。除了最常戴的三掛珍珠頸鏈，亦有一款四排的珍珠頸鏈，珍珠來自日本政府送上的禮物，她特意請珠寶商Garrard打造成這條珍珠頸鍊，中間鑲嵌了其收藏的螺型鑽石，散發古典的皇室韻味。

女王在80至90年代多次配戴這條頸鏈，後來1982年借給黛安娜王妃（Princess Diana）出席荷蘭國宴，以及2017年女王與菲利浦親王（Prince Philip）慶祝70週年白金婚時，凱特王妃（Kate Middleton）亦有配戴過。

▲ （Instagram圖片）

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責任編輯：馮雪怡