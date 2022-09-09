【兒童濕疹】6歲女患濕疹自卑不敢見人　戒類固醇大爆發靠脫敏治療好轉

▲ 6歲女童hazel自細患濕疹，自卑不敢見人。

濕疹是頗棘手的皮膚問題，往往困擾住不少嬰幼兒，患者痕癢難耐之餘，照顧者更愛莫能助，心痛無比。郭太6歲大的細女Hazel，因自細患有濕疹而踏上類固醇上癮之路，苦尋不同療法也無效，多次想戒掉類固醇亦未成功。每年她幫Hazel許的生日願望都只有一個—就是濕疹好轉，今年這生日願望終可實現。

剛過了6歲生日的Hazel，眼仔碌碌、笑容甜美，訪問時一直乖乖地坐在媽媽身邊畫畫，精乖伶俐，難以想像到她這幾年來一直受濕疹困擾。郭太說︰

約3個月大時，發現她的手、大腿、膝蓋後方，甚至臉上會明顯有一撻撻紅色。起初以為是奶癬或抓傷，沒求醫，只搽椰子油等天然護膚品，經常搽到全身黐𣲷𣲷。

▲ 郭太的6歲女兒Hazel自3個月大起就發現患有濕疹，多次求診中西醫及戒類固醇也不果，更導致類固醇上癮。（湯致遠攝）

郭太說Hazel BB階段時的濕疹未算爆發得很嚴重，直至一歲時的一次家庭旅行，就一發不可收拾。「當時是四、五月去台灣，甫落機後她已非常忟憎，不停搲痕，要不斷搽潤膚膏保濕。到民宿時痕得更厲害，完全睡不到，更搲到整張床鋪都是血，我惟有整晚抱着她睡。」

回港後她立即帶女兒看醫生，Hazel的兩邊小腿、膝蓋後方及手全抓至破損，醫生就處方不同濃度的類固醇，並有藥水浸泡患處。塗類固醇幾天後傷口的確好轉，紅印也減退，但郭太知道這非根治問題的方法，期間有帶她看中醫，但因女兒年紀太細不能常飲中藥。

後來又試過半年自然療法，但每次停類固醇約一星期後，濕疹都會翻發，痕癢難當。為免她再抓傷患處，更要用繃帶包實她雙腿，但每朝起床眼見女兒滿床也沾滿了血水和皮屑，也難免心痛。

多次求醫戒藥癮

她的情緒亦有受影響，上Playgroup或有人來我家時，她一見到陌生人就會很焦慮，會匿埋在姐姐背後，不敢跟人說話。有時痕癢難耐更會影響睡覺質素，每次看醫生時都會破口大哭，心理狀況很差。兩至三歲時她情緒更波動得特別厲害，作為照顧者見到她也很痛心，惟有再搽回類固醇，讓大家稍稍喘息一下。

郭太第二次想為Hazel戒類固醇，是她4歲開始讀K1、K2時，因她發現女兒用類固醇的次數愈來愈密，且是高濃度，由每星期搽一、兩次增至兩日搽一次，甚至以前沒有濕疹的地方也痕癢，皮膚更出現深淺色，如白蝕般。然而這次戒類固醇，卻換來濕疹大爆發。

「停搽一周後她已經每晚睡不到，一個月後更爆到全身都是傷口，痕癢難當，更抓至流出液體及血水，小腿幾乎爛晒，每日要買幾十塊大膠布包住手腳才敢上學。但不夠兩個月，當時應診的中醫說女兒傷口太大及太嚴重，怕會染上金黃葡萄球菌，勸我轉睇西醫。」她說。

郭太憶述那3個月戒類固醇的情況，猶如「被打落18層地獄」，尤其是知道女兒已屆有認知的年紀，令她的情緒每況愈下。

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情緒低落感自卑

同學會問她會否傳染，雖然是無心之失，但會令她很怕面對不同的人及眼光。每當有人以奇異目光盯着她手腳時，就會跟我說很害怕，覺得有人笑她。作為照顧者也痛苦，有時可能會被問到是否懷孕時吃過或做過甚麼時，會令我很自責究竟是否自己做錯過甚麼？甚至很怕有人來關心自己，壓力很大。每當放工回家見到她抓癢，就會精神崩潰，全家人跟她說得最多的話，就是「不要再搲了」。

Hazel這次大爆發，令全家人的情緒都達至低點，但郭太依然未放棄。女兒生日她都會幫她許個生日願望，希望她的濕疹能康復及成功戒類固醇，這個願望，今年終見曙光。

4月時她遇上一位中醫，了解過Hazel濕疹的狀況後，叫她先去做過敏測試。

「我一直都知坊間有這些測試，但問過多個皮膚科醫生都說毋須去做。有過往戒類固醇的經驗，我原本亦有心理準備要為她停學三、四個月，以防她傷口多易感染。開始服藥頭3星期可以用心驚膽戰去形容，每朝早第一時間就去查看她十隻手指有否抓出血，但神奇是完全沒事。」她說。

先消炎再脫敏

中醫的處方是以消炎及排毒為主，一層層慢慢將類固醇褪走。郭太說Hazel在頭一個月時是有發作，但未至於難受，偶爾夜晚痕癢一段短時間，就立即為她用冰敷或以中藥浸腳，約半小時後痕癢既能止，又可一覺瞓到大天光。

Hazel接受中藥治療至今約5個月，濕疹情況喜見有改善，發作部位的紅腫、瘀血色斑印明顯變淡，亦沒有之前戒類固醇後大爆發的狀況出現。

郭太說中醫先安排了Hazel頭階段半年的服藥消炎排毒療程，隨後會繼續接受「脫敏治療」，在中醫及營養師指導下，讓她逐步進食敏感測試報告列出的輕度及中度敏感食物，按種類及分量慢慢提升，從而增加她對致敏原的耐受性，進行徹底性治療。

我覺得作為家長，少不免會不想面對或承認仔女患濕疹。我頭一年經常欺騙自己，她只是皮膚敏感，因我知道濕疹會跟她一世，會對她造成很大困擾。我亦慶幸能獲全家人的支持，因為只要家中有一把反對聲音，戒類固醇必定會失敗，假若身邊有人支持，治濕疹的過程才不致太痛苦，也不孤單。

願意分享女兒經歷，郭太說是因為知道香港有很多歷盡濕疹折磨的患者，希望能勉勵更多同路人，積極面對這頑疾。

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中醫師：脫敏治療應循序漸進

脫敏治療近年愈趨普遍，主要應用在哮喘、鼻敏感等情況，註冊中醫師張琛認為，這種療法也適用於濕疹上。「所謂的脫敏治療，目的是重新教導身體慢慢接受致敏原，並停止過敏反應。精髓在於要非常準確地控制致敏原在安全水平，讓免疫系統知道致敏原存在時，又不會刺激身體出現過敏反應，從而提升對致敏原的耐受性。」

張醫師亦有將脫敏治療應用在醫治兒童濕疹上，並會分兩階段進行。

第一階段我會先找出誘發因素，如食物、環境等，切斷源頭，再配合清熱解毒、潤膚消炎及分解代謝西藥的中藥，將之前用過的類固醇一層層褪走。待皮膚炎症只剩1%時，就會開始第二階段的脫敏治療，讓患者吃一些在過敏測試中屬輕度或中度敏感的食物，小量地吃，慢慢讓身體習慣敏感度，期間要有營養師監測住。

▲ 註冊中醫師張琛表示，兒童濕疹通常3、7、12 歲是關鍵，0至3歲的嬰幼兒濕疹大多因為加副食加得太快及太多，超出身體接受度及消化力，形成食積濕鬱的狀況。而中醫治療兒童濕疹時，亦應定期抽血監察肝功能。（湯致遠攝）

張醫師親戚4歲大兒子同樣患有濕疹，一直有服中藥及用脫敏治療。「他對蛋、奶、花生、魚及海鮮、牛肉都有敏感，吃花生甚至會嚴重到沒命，但家人不希望他長大後仍是這樣，就試脫敏治療。如奶這致敏原，一開始不是直接飲奶，而是吃小量含奶成分的餅乾或牛奶麵包，沒問題的話就再試乳酪，現時他已可以吃雪糕及蛋糕了。」

需於指導下進行

不過張醫師提醒，脫敏治療應在有醫生或中醫師及營養師指導下進行，增加食物的時間可能是以月計，要循規蹈矩慢慢試，且並非取決於食物種類，而是分量，不應操之過急。她說︰

「我認為應從宏觀角度去治療兒童濕疹，許多時失敗原因是對患者的濕疹評估不夠確切，或只是診治當日的情況，並非宏觀小朋友將來的發展，除了要短期控制症狀外，更應長遠控制及改善他的體質。我自己作為家長，也希望努力令仔女重返正常生活，不應放棄小朋友治好的機會，而非揹住敏感體質或濕疹一世，否則其情緒及學習都會受影響。」

記者：黃依情