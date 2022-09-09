田北辰遭主席「熄咪」逐離會議室　成新制度下立法會首名「壞孩子」？

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。（經濟日報資料圖片）

新選舉制度下的立法會，首次有議員被逐離場。實政圓桌田北辰今日在一個委員會上，與擔任主席的自由黨張宇人一度爭拗，張宇人多次下令「熄田北辰個咪」，最終更將對方逐離會議室。

事發在今日的衞生事務委員會會議上，醫務衞生局局長盧寵茂當時正在發言，回應田北辰有關放寬入境限制的提問。盧寵茂花了約1分30秒回應後，田北辰希望提出追問，便「開咪」插嘴：「但最近實際數字？」

擔任委員會主席的張宇人，就不滿田北辰的做法：「你先讓局長回答完，好不好？」兩人之後開始「聲疊聲」，田北辰反駁：「這個是我的時間，主席！」而張宇人則指：「拜託你不好，你是和我說話，你不要直接和局長說話，好不好？」

之不過，田北辰就無視張宇人，續謂：「我就是想問一問局長，最近實際情況……」張宇人隨即要求：「你等他先回答，OK？他現在未答完。」

▲ 立法會衞生事務委員會主席、自由黨立法會議員張宇人。（經濟日報資料圖片）

對於張宇人強硬處理，田北辰則回應：「主席，你不用如此！」但對方回應：「我不是不用如此，田北辰議員，我已經與你做同事很久，你是時時都插口，在任何官員回答的時候，我希望你有些禮貌，我希望他先答完問題，局長請你繼續。」

田北辰就開口反駁：「我是非常有禮貌。主席，你插口，我不覺得你很有禮貌！」張宇人則表明：「我有責任維持議會順暢運作，亦有責任讓官員回答你問題。」

此時，兩人之間已爭拗約1分鐘，接近5分鐘「連問連答」時段尾聲，田北辰便要求：「你給回我1分鐘！」但張宇人明言：「我不會給你任何時間。」又下令關掉田北辰的麥克風。

田北辰繼續在位上抗議，張宇人隨即警告：「田北辰議員，我已經警告你叫你不要再發言，否則我要請你出去。」田北辰則回應：「我都是這樣說，局長說可以答我問題。」

張宇人便即時下令：「秘書，請田北辰議員出去。」又再次批評對方：「你從來都是，多年來，官員答問題時，你永遠插嘴。」最終，張宇人宣布會議暫停，而田北辰在復會後，未有再進入會議室。

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