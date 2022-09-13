【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞　專家拆解飲用保存期限

▲ 手搖飲品含奶類易變壞，專家拆解飲用保存期限。

很多人都愛喝台式飲品，不過天氣炎熱，如果飲品放置太久，容易滋生細菌，隨時病從口入。TOPick購買了4款台式手搖飲品，實測放置24小時後的情況，並請來THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士，拆解這類飲品的保存期限，以及飲用注意事項。

TOPick記者購買4款台式手搖飲品，將其放入雪櫃，24小時後再取出，觀察會出現甚麼變化。結果發現，飲品出現沉澱、分層等現象。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士接受訪問時解釋，製作手搖飲品時，會將奶、茶、配料等搖均匀，使其均質化，令所有物質可以混合。但經過一晚時間，密度較高的物質會下降，密度低的物質則上升。

她舉例指，珍珠等配料較重，密度亦較高，所以會沉在底部，奶類的密度也比茶高，因此亦會下降，導致飲品出現分層的現象。

攝氏4至60度是危險溫度

文嘉敏表示，奶類相對容易變壞，如放置太長時間，奶蛋白質會凝結，變成一塊塊。當含有奶類的飲品開始凝固，或變得濃稠，表面產生如黏液的物質，就代表可能變壞，不適合飲用。至於茶類，則較不易變壞，但放置太久，表面可能會出現霉菌。

她指出，攝氏4至60度是危險溫度，當飲品長時間放在4至60度的環境中，細菌容易滋生，尤其是含有忌廉、奶蓋的飲品，它們的脂肪含量高，容易變質，即使細菌量未達到危險的水平，但很大機會已經達到衛生品質的臨界點，已經不適合飲用。

購買後2小時內要喝完

不過，文嘉敏強調，由於肉眼無法看到細菌，而細菌亦未必會令飲品即時產生顔色、質地、氣味等變化，因此不能單靠飲品的外表，判斷是否不適合飲用。

她建議，購買飲品後，應在2小時內飲用，否則便要丟棄，除非購買後即使放在雪櫃內，保持較低溫度，則可放置約4小時，但切勿將手搖飲品放隔夜。

飲用一些放置24小時的手搖飲品、珍珠奶茶等，有機會肚痛、腹瀉，這些都可能是食物中毒的徵狀。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：沈佩珊、張懿慧