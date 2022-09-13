  • 32°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 10:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【活得健康啲】手搖飲品含奶類易變壞　專家拆解飲用保存期限

食用安全 09:35 2022/09/13

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

手搖飲品含奶類易變壞，專家拆解飲用保存期限。

很多人都愛喝台式飲品，不過天氣炎熱，如果飲品放置太久，容易滋生細菌，隨時病從口入。TOPick購買了4款台式手搖飲品，實測放置24小時後的情況，並請來THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士，拆解這類飲品的保存期限，以及飲用注意事項。

TOPick記者購買4款台式手搖飲品，將其放入雪櫃，24小時後再取出，觀察會出現甚麼變化。結果發現，飲品出現沉澱、分層等現象。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士接受訪問時解釋，製作手搖飲品時，會將奶、茶、配料等搖均匀，使其均質化，令所有物質可以混合。但經過一晚時間，密度較高的物質會下降，密度低的物質則上升。

她舉例指，珍珠等配料較重，密度亦較高，所以會沉在底部，奶類的密度也比茶高，因此亦會下降，導致飲品出現分層的現象。

攝氏4至60度是危險溫度

文嘉敏表示，奶類相對容易變壞，如放置太長時間，奶蛋白質會凝結，變成一塊塊。當含有奶類的飲品開始凝固，或變得濃稠，表面產生如黏液的物質，就代表可能變壞，不適合飲用。至於茶類，則較不易變壞，但放置太久，表面可能會出現霉菌。

她指出，攝氏4至60度是危險溫度，當飲品長時間放在4至60度的環境中，細菌容易滋生，尤其是含有忌廉、奶蓋的飲品，它們的脂肪含量高，容易變質，即使細菌量未達到危險的水平，但很大機會已經達到衛生品質的臨界點，已經不適合飲用。

購買後2小時內要喝完

不過，文嘉敏強調，由於肉眼無法看到細菌，而細菌亦未必會令飲品即時產生顔色、質地、氣味等變化，因此不能單靠飲品的外表，判斷是否不適合飲用。

她建議，購買飲品後，應在2小時內飲用，否則便要丟棄，除非購買後即使放在雪櫃內，保持較低溫度，則可放置約4小時，但切勿將手搖飲品放隔夜。

飲用一些放置24小時的手搖飲品、珍珠奶茶等，有機會肚痛、腹瀉，這些都可能是食物中毒的徵狀。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：沈佩珊、張懿慧

相關文章

【食用安全】樽裝飲品開封48小時細菌量急增30萬倍　專家教5招減食物中毒風險
12:41 2022/06/29
【食用安全】樽裝飲品開封48小時細菌量急增30萬倍　專家教5招減食物中毒風險
【高糖陷阱】網紅實測台式飲品高糖陷阱　無糖綠茶一杯含糖量達7.3克
13:26 2022/09/04
【高糖陷阱】網紅實測台式飲品高糖陷阱　無糖綠茶一杯含糖量達7.3克
【食用安全】隔夜茶可以繼續飲？ 茶葉室溫中浸泡太耐會有黴菌
08:00 2022/07/14
【食用安全】隔夜茶可以繼續飲？ 茶葉室溫中浸泡太耐會有黴菌

你可能感興趣

【食用安全】樽裝飲品開封48小時細菌量急增30萬倍　專家教5招減食物中毒風險
12:41 2022/06/29
【食用安全】樽裝飲品開封48小時細菌量急增30萬倍　專家教5招減食物中毒風險
【高糖陷阱】網紅實測台式飲品高糖陷阱　無糖綠茶一杯含糖量達7.3克
13:26 2022/09/04
【高糖陷阱】網紅實測台式飲品高糖陷阱　無糖綠茶一杯含糖量達7.3克
【食用安全】隔夜茶可以繼續飲？ 茶葉室溫中浸泡太耐會有黴菌
08:00 2022/07/14
【食用安全】隔夜茶可以繼續飲？ 茶葉室溫中浸泡太耐會有黴菌
健康問題 食用安全 台式飲品 霉菌 腹瀉 食物中毒

最高瀏覽

【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
18:20 2022/09/12
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
18:59 2022/09/12
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好
14:01 2022/09/12
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好