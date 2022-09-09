【防疫政策】本港無法將新冠病毒視為流行疾病　黃傑龍：與國際接軌只是鏡花水月

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叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日（9日）表示，如果本港無法將新冠病毒視為與其他流行病一致的疾病，只會被所有競爭對手越拋越遠。

黃傑龍在社交平台指，為何一個國際旅客要來香港，其中很重要是飲食，旅客在7日黃碼期間，不准外出吃飯、不准外出喝酒、不准看音樂會，其實旅客不會有旅行玩樂。要深入去預判，當國際旅客回來之後，本港希望旅客有怎樣的體驗與感覺，不是打開香港道門邀請外國人來欣賞本港嚴厲防疫政策，這不是想要的結果。

他解釋，開放是包括入境政策、本地防疫政策，更重要是政府及市民的心態，如果我們不將新冠病毒視為與其他流行病一致的疾病，談論與國際接軌只是鏡花水月，在現實世界我們只有被所有競爭對手越拋越遠。

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責任編輯：余思嵐