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【商場活動】JR西日本限定觀光列車進駐上水廣場　浪漫露天城崎溫泉賞月遊淡路島

休閒消費 17:43 2022/09/09

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上水廣場推出JR西日本限定觀光列車活動，一次過遊兵庫縣5大景點。（商場提供）

上水廣場首次聯乘兵庫縣香港事務所，由9月10日起至10月31日舉辦「上水廣場．兵庫県に行きましょう Let's go」，帶大家乘坐戀戀JR西日本限定觀光列車，一次過神遊日本兵庫縣5大景點，包括城崎溫泉、淡路島「恋人の聖地」、北野天滿神社．戀鯉守護的天空之社、阪神甲子園球場和播磨白熊冰人氣刨冰店。

城崎溫泉露天裝置，9米長日式燈籠打卡一流。（商場提供）

場內設多個以兵庫縣特色景點為主題的大型打卡位，大家可到L5晴空花園盡曬秋月，大玩日本野球選手大挑戰體感遊戲及「兵庫県の園遊祭」8大日本祭典遊戲，於城崎溫泉限定店大買日本直送限定手信，參加日本藍染工作坊或日本語會話教室，玩到餓還可到場內的一燒肉、丼道或亞參雞飯等新餐廳大歎美食。

戀鯉幸運機

商場特設城崎溫泉限定店，限量發售逾40款日本直送的城崎溫泉限定手信及特色產物，凡於推廣期內消費滿$300，即可於戀鯉幸運機中求出戀愛幸運籤，再到L5裝置照出戀愛幸運指數，籤文以中日雙語對照，同時更可獲ALL DAY 100% 日本直送蛋糕一件。

顧客以電子貨幣即日消費滿$300或The Point會員憑5,000積分，即可參加日本藍染工作坊或日本語會話教室一次，名額有限，先到先得。另消費滿指定金額或憑會員指定積分，可領換可愛日系小熊隔溫立體玻璃杯、日系彩繪PVC長遮或超輕UV遮等限量版禮品，深度體驗關西風光和文化。 

記者︰黃依情

 

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