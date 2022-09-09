【全職媽媽】辭教席當全職媽8年似打仗　4孩港媽湊腦水腫幼女笑對逆境

▲ 4孩媽媽Natalie當全職媽媽已經8年。

有一份工作既沒收入也沒假期，還要24小時隨傳隨到，依然有人心甘情願去做，她們叫「全職媽媽」。Natalie原任職中學教師，8年多前她懷上第一胎，適逢教師合約期滿，索性生BB後再打算，怎知就這樣開始了全職媽媽之路，全心全意照顧兩女兩子。小女兒患病，Natalie為母則強，視作上天給她的考驗一關過一關。

▲ Natalie有感媽媽有很大使命，她想陪伴子女成長。（林綺虹攝）

湊仔生活苦樂參半

Natalie早年任教過一些缺乏家庭溫暖的學生，沒有父母照顧下，他們容易誤入歧途，她不希望自己的孩子走上這條路。本是獨女的她想孩子擁有兄弟姊妹，因此早有計劃「生多幾個小朋友」，於是六年抱四，生下現時8歲半的信盈、7歲的信宏、5歲半的信禧和23個月大的信瞳。照顧4個小朋友談何容易，她自言很難兼顧工作，重返職場無期︰

生了一個後發現，是很大的責任與使命，我想繼續陪伴小朋友成長。

說起8年全職媽媽生活，她直言「有苦就有樂」，開心聽到孩子叫媽媽，黏著她而不是外傭姐姐。

看到他們第一次翻身、學行、說話，甚至幼稚園畢業，成長的每一步都是深刻的片段。湊小朋友比想像中難，別人常說『生兒容易養兒難』，的確教小朋友成才要付出很多心力。

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處理孩子爭寵問題

家長總會遇到小朋友駁嘴、不聽話，又或出現情緒問題，Natalie還要應付多孩家庭的兄弟姊妹間紛爭，她認為這是孩子成長的一部分，也是學習與人相處過程。4個小朋友年紀相近，她現在最大的挑戰是處理他們的爭寵問題︰

我原以為只要我陪著他們就可以，沒想到他們爭得這麼厲害，每個人都要媽媽，同時叫媽媽……

在教養過程中Natalie邊做邊學，例如4個小朋友同步提出問題，她以前會應接不暇，後來慢慢教導他們輪流說話，又安排各自的親子拍拖時間。她坦言自己沒有兄弟姊妹，從小就能獨霸父母，不明白多孩家庭的小朋友想法，她要重新學習。

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Natalie的丈夫有三兄弟，他不時安慰太太，自己也在吵吵鬧鬧的環境下長大，不必太擔心，「你今日覺得他們打架太厲害？明天他們又會攬頭攬頸」、「他今日好像『呷醋』，你之後補回親子時間就得」。

幼女患腦膜炎一度命危

以前只有3個孩子時，Natalie還能偶爾享受「Me Time」，但後來細女出生，她已暫別私人時間，難以跟朋友見面聚會。年幼的瞳瞳較困身，媽媽一旦離開，她便哭個不停，Natalie寧願自己辛苦一點，常把她帶在身邊︰

不想她喊太多，令腦壓上升。我們不會刻意不帶她出街，她始終要一個正常的人生，只是我們要小心保護她。

▲ Natalie一拖四帶小朋友出遊。（受訪者提供相片）

瞳瞳在出生第4日發燒，送往醫院檢查後發現她患腦膜炎，當時凌晨收到院方幾個危急電話，告知瞳瞳有腦出血情況，甚至需注射強心針，Natalie一度擔心會失去女兒。慶幸瞳瞳經過一個月治療後，情況漸漸穩定出院。可是她出院後情況不尋常，經常嘔奶、哭泣不止，Natalie發覺女兒頭部略大、眼球下垂，直至摸到她腦囟位置突起，心知不妙，求醫後才知她有腦水腫。

她需緊急做手術，並內置一條引流管在頭皮下至腹腔以排水。Natalie得知這條引流管會在女兒身上「擺一世」，最初她有點難以接受。醫生已預留較長的引流管，方便她成長繼續使用，但引流管一旦受到阻塞，便需要換管。

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一家樂觀陪伴抗病

幸好瞳瞳除了大小肌肉發展稍為緩慢外，其他發展沒受太大影響，只是腦出血或影響其視覺神經，因而出現斜視問題。她現時需定期覆診，不時出入醫院，分別見血科、眼科、腦外科、腦內科等，還要接受不同的早期訓練。有人曾批評Natalie夫婦不應自私生下女兒，讓她受苦，媽媽無奈表示︰

我們很樂觀面對她的病情，從不嫌棄。由我懷孕到妹妹出生，她一直都很健康，沒有人知道自己的孩子會否出事，如果因擔心小朋友有病而不生育，這說法並不公平。

家有4個年幼孩子，照顧他們所花費的心力和體力絕對不少，幸好Natalie身邊有一位神隊友。當她知道懷上第4個孩子時，丈夫說「一切以微笑面對」，夫妻互相扶持進入六口家庭。細女患病正是上天考驗他們能否笑對逆境，Natalie認為「我們做到了，算是合格」。

他們亦跟3個大孩子分享妹妹的情況，教導他們好好保護妹妹，孩子尚且年幼未能完全明白，有時不免妒忌妹妹好像得到父母的愛較多。不過，父母知道他們是愛錫妹妹的，Natalie說起小兄姊的窩心舉動，「他們知道妹妹覆診後，每一次都追問『妹妹點呀』、『醫生點講呀』」，這是媽媽之前不曾想過的。

▲ 細女瞳瞳有腦水腫，Natalie無微不至照顧她。（駱秀玲攝）

視4子女為禮物

Natalie開設facebook專頁「我家恐龍Do Re Mi Fa」，分享與4子女的生活日常。她不諱言當全職媽媽8年也有後悔時，「尤其當你對住四面牆，有4個小朋友『圍攻』你的時候」，湊4個孩子的生活猶如打仗。她曾想過當在職媽媽，因不是全天候對住孩子，不會有厭倦的感覺，放工回家跟他們過「優質時間」，看書、講故事、傾偈，

我曾經羨慕過……每個人各有苦況，在職媽媽也有她們的勞累。個人心態很重要，我跟自己說要湊大他們。

她有時難免出現負面情緒，私人時間變得奢侈，想看一場電影、外出輕鬆食一餐飯也難，但說到底她還是甘願當4個孩子的全職媽媽，更形容「他們是禮物」。

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記者︰駱秀玲