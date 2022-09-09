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親民價錢竟然有專研精華　修護出強韌健康髮　10倍滲透　48小時修護

特約 18:40 2022/09/09

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

愛美是人的天性，但大部分人只着重護膚而忽略護髮，其實護膚和護髮一樣重要，頭髮也要好好養護。平日如熱風吹髮，也會損害髮絲，加上季節交替、經常燙染頭髮等，都很容易造成頭髮乾燥、毛躁，甚至變得脆弱易斷。想輕鬆護髮？毋需花費千金到salon焗油，簡單可從日常使用的洗護髮產品入手，選用能深層修護髮絲的成分，如多年熱賣的Pantene Pro-V洗護系列，注入皇牌Pro-V修護精華，就能於每次洗髮時滲透入髮芯，修復破損的毛麟片，而且價錢親民，現在更有新升級配方，10倍滲透力直達髮芯，達至48小時修護及強韌頭髮，減少斷裂和毛躁。想修護有「髮」就一定要認識專研Pro-V精華！

逾半世紀瑞士科研護髮配方——Pro-V精華

當遇上毛躁問題，很多人都會以為使用髮尾油就能改善情況，或是洗髮時落重護髮素，其實這些都是治標不治本的方法。這些產品很多時只停留在髮絲表面，帶來暫時的順滑，但根本很難被頭髮吸收，而且黏膩難沖洗，洗髮後很快便「打回原形」，甚至有機會阻塞毛囊，引發頭皮問題。要徹底改善髮質，就要精明地選擇含有效護髮成分的洗護產品。

Pantene Pro-V洗護系列，當中的皇牌Pro-V精華，於1945年二戰期間由瑞士科學家研發誕生，他們發現維他命B5對頭髮和皮膚具很好的修護功效，經過多番嘗試，終研製出Pro-V配方。Pro-V精華如秀髮原生營養，能瞬間修復破損毛鱗片，填補秀髮空洞，層層包裹每根秀髮，強韌秀髮，為受損秀髮帶來深度修護，讓髮絲由內而外散發健康光澤。

Pro-V精華能瞬間修復破損毛鱗片。

77年不斷升級　貼「芯」護髮有道

Pro-V精華經過逾半世紀的演變，77年來不斷升級鑽研調配，為大家帶來最貼「芯」的護髮體驗。來到今年，Pro-V配方再升級，奈米級小分子配合專利Ultra PentraTM技術，令滲透力提升10倍，幫助營養持續滲透髮芯，解決平日受損髮絲乾燥易斷問題。從下圖測試中所見，Pro-V配方能輕易滲透摺成風琴狀的紙張，實驗證明其分子極細小，滲透力高，能直達髮芯改善受損秀髮。

實驗以摺成多層風琴狀的紙張測試滲透度，結果證實，Pro-V配方滲透力高，能快速滲入頭皮底層，改善頭髮問題。

48小時修護秀髮

Pro-V洗護升級配方質地更豐盈，泡沫細緻綿密能有效帶走頭皮及頭髮上油膩髒污，而且新增4款馬卡龍色調，加上國際調香師研製的優雅芳香，用後持續散發淡淡香氣，帶來雙重感官享受。重點推介針對秀髮乾枯分叉而設的乳液修護，弱酸性配方能溫和潔淨髮絲，同時為髮芯補充養分，特別是針對毛躁分岔，讓髮質愈洗愈強韌健康。近日系列更增加全新亮黑修護配方，特別針對秀髮黯淡無光，幫助秀髮展現強韌亮黑美態。

每晚以Pro-V洗髮及修護，輕鬆重拾柔韌秀髮。

使用洗護系列後，配合同系列的3分鐘奇蹟護髮精華，簡單3分鐘改善3個月累積損傷，滋潤及撫平毛躁，持續48小時修護秀髮！

全新亮黑修護配方，特別針對秀髮黯淡無光，幫助秀髮展現強韌亮黑美態。

閃7日優惠　2件即享85折

若你也有髮質毛躁脆弱的煩惱，不妨試試新升級Pantene Pro-V洗護系列，9月9至15日更有2件85折！立即到各大個人護理專門店 、超市及以下網店搶先入手：

萬寧網店：https://bit.ly/PTN_mannings 
屈臣氏網店：https://bit.ly/PTN_watsons 
百佳網店：https://bit.ly/PTN_PnS 
惠康網店 ：https://bit.ly/PTN_Wellcome

（特約）

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